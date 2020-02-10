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WHO武漢肺炎論壇 台灣專家將以Taipei名義參加
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情2/100

武漢肺炎防疫升級 個案無症狀同住者須採檢

最新更新：2020/02/10 16:32
國內出現首例新型冠狀病毒無症狀感染者，中央流行疫情指揮中心宣布召擴大採檢條件，與個案同住的親密接觸者即便沒有症狀，也須接受採檢，新制10日起上路。（示意圖／中央社檔案照片）
國內出現首例新型冠狀病毒無症狀感染者，中央流行疫情指揮中心宣布召擴大採檢條件，與個案同住的親密接觸者即便沒有症狀，也須接受採檢，新制10日起上路。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北10日電）因應國內出現首例新型冠狀病毒無症狀感染者，中央流行疫情指揮中心昨天召開專家會議決議擴大採檢條件，與個案同住的親密接觸者即便沒有症狀，也須接受採檢，新制今天起上路。（延伸閱讀：鍾南山：新型冠狀病毒最長潛伏24天 不排除有超級傳播者

防疫資訊

國內近期出現一家四口相繼確診新型冠狀病毒案例，這家人1月22日曾經香港轉機到義大利旅遊，2月1日回台，這家人的小兒子是4人當中唯一沒有症狀的，但採檢卻驗出陽性，而且病毒量相當高，成為國內首例無症狀感染者。

為防無症狀感染者成漏網之魚，中央流行疫情指揮中心將研議對所有確診個案密切接觸者進行採檢。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，根據過去規定，確診個案的接觸者都會列為居家隔離對象，一旦出現症狀就會進行採檢，但因昨天出現首例無症狀感染者，昨天也立即召開專家會議討論此事。

莊人祥說，會中專家考量同住者長時間住在同一屋簷下、有較多親密接觸，感染風險較高，因此決議擴大採檢範圍，將對確診個案的同住無症狀接觸者進行採檢；此外，指揮官也會針對個案討論，若發現有非同住但高風險的親密接觸者，也會納入採檢對象，新規定今天起上路。（編輯：管中維）1090210

影片來源：衛生福利部疾病管制署
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