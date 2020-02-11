民間提龜山島設防疫專區 頭城鎮長堅決反對

武漢肺炎疫情延燒，有科技業者提議送隔離者到龜山島（圖），宜蘭縣政府11日表示，就縣府立場須先看中央政府態度，若中央有考量，縣府會提供相關意見並與中央討論，一起做好防疫工作。中央社記者王朝鈺攝 109年2月11日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣11日電）有科技業者今天在報紙刊登廣告，建議「將龜山島建設成防疫專區」。頭城鎮長曹乾舜表示，不予認同更堅決反對。

龜山島在行政區域劃分隸屬宜蘭縣頭城鎮龜山里，曹乾舜在聲明稿中指出，龜山島是宜蘭縣的地標，更是全國甚至全世界馳名的國家風景區，結合地方及交通部觀光局東北角旅遊行程，每年衝浪、賞鯨、登島人數約16萬人。

他說，如果貿然規劃為「疫情隔離區」，除會立即衝擊相關觀光產業外，增設的相關設施，勢必會對當地自然環境及生態產生無法彌補的惡果。

曹乾舜表示，對於「將龜山島建設成防疫專區」主張不予認同，更堅決反對，況且這是全國性社衛及專業的醫療領域，絕非單一個體可獨立向外主張。

曹乾舜說，防疫作戰不分地域全民一體，鎮公所會傾全力配合中央各項作為，但強烈要求中央接收到外界訊息或主張時，應將各種可能狀況及資訊公開透明，形成政策前，更須先與地方溝通，充分尊重地方意見，避免造成民眾不安。（編輯：方沛清）1090211