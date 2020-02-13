台第10例武漢肺炎確診個案 13日解除隔離可望近日出院

（中央社記者陳偉婷台北13日電）疫情指揮中心今天宣布，台灣第10例罹患COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）病患解除隔離，近日可望出院。個案的感謝函除謝謝醫護，也提到家人都變成全民公敵，心中不捨無奈。

中央流行疫情指揮中心在下午的記者會宣布，國內第10例新型冠狀病毒確診個案臨床症狀改善、3套採檢皆呈現陰性，目前恢復狀況良好，經由專家會議評估後，可解除隔離限制，可望於近日內出院。

台灣的第10例個案為有武漢旅遊史的男性，他回國後發病，有咳嗽等輕微症狀，但當時不符合通報條件，沒有採檢。但隨後他的太太卻確診武漢肺炎，後續再追蹤採檢，第10例個案才確診。

醫福會執行長王必勝在記者會表示，第10例個案病程長，但他症狀都很輕微，採檢都為陰性，且症狀也都解除，決定解除隔離。

個案的感謝函名為「我不勇敢誰幫你堅強」，內容除向第一線防疫人員到道謝，也提到他在中國工作，一直沒有習慣在中國看醫生，返台前也沒有感冒，直到1月12日返台後的幾天，可能是兩地溫差著涼流鼻水，便到醫院就診，醫生做了CT檢查、喉嚨觀察，都沒有任何異狀，他也就遵循醫囑領藥回家休息並自主管理。

感謝函提到，28日太太因頭痛自行到醫院就醫後，卻被確診為武漢肺炎，「這真的是晴天霹靂，我非常自責」，更一度不能諒解醫生怎沒能在第一時間把他隔離呢？（後來才知，因當時不符合通報條件）。

個案提到，3天後他也被確診，他們夫妻倆就這樣一前一後，住進了負壓隔離病房，「即便失去自由很不方便，面對未知的疾病也有些不安，但只能勇敢面對，只要家人還有社會大眾都能平安，我願意被隔離」。

感謝函提到，他住進醫院後，「家人全部都變成全民公敵，我內心非常不捨與無奈」，他明白人性都是擔心自己，深怕被傳染，但生病之後才能同理病人的無奈與無助。

感謝函再度感謝第一線醫護人員，除了細心、無微不至的照顧，也像是朋友般的陪聊天、加油打氣，給予心理建設，甚至也把個案當作家人般，自掏腰包的買點心分享，只希望他們能度過這難熬的治療時間。

此外，感謝函中提到，醫護為個案保密個資，工作、家庭間奔走，一人分飾多角，試想她們內心需要多強大；而當個案康復後，他們還要再自主隔離14天，醫護人員的付出真的很令他們感動，真的真的真的非常非常非常的謝謝您們。

個案也想告訴大家，「生在台灣真的很幸福」，如果大家的抱怨能少些，多些感恩，正能量就能多一些。面對未知的疾病疫情，雖然造成很多生活上的不便，但相信台灣的醫療實力是可以讓民眾受到良好的醫療照護。「再次謝謝陳時中帶領的團隊及所有的照護他的醫護人員，謝謝您們，有您們真好，真的非常感恩您們。」（編輯：吳協昌）1090213