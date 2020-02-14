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油價有望連5降 汽柴油估17日起再跌1角

最新更新：2020/02/14 11:52

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）根據中油油價公式，汽柴油估17日起每公升將調降新台幣0.1元，95無鉛汽油每公升26.3元，油價有望連續5週調降，汽油累積跌幅達150元，實際調整價格依中油16日公布為準。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估17日起汽、柴油每公升約調降0.1元。

如依預估，92無鉛汽油每公升24.8元，95無鉛汽油每公升26.3元，98無鉛汽油每公升28.3元，超級柴油每公升22.6元。持續維持13個月以來最低價位，汽油5週累積跌幅高達3元，加滿50公升油箱車主將省下150元。

2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）爆發後，影響中國能源需求，也重挫市場對中國經濟前景信心。不過，市場對疫情憂慮逐步減輕，加上石油輸出國家組織（OPEC）及其盟國有望延長減產協議，抵銷中國需求放緩影響，國際原油價格反彈。

根據中油官網，累算至2月13日之7D3B週均價為54.05美元，較上週54.32美元下跌0.27美元；新台幣兌美元匯率30.060元，較上週30.180元升值1.2角。（編輯：楊凱翔）1090214

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