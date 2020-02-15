武漢肺炎防疫擴大採檢 納有症狀新加坡泰國旅遊史

因新加坡及泰國的武漢肺炎個案持續增加，且已出現第3波感染。衛生福利部疾病管制署發布醫界通函，請醫師協助對於14天內有新加坡或泰國旅遊史且有發燒或呼吸道症狀者進行採檢。圖為曼谷捷運乘客戴口罩預防感染武漢肺炎。（美聯社）

（中央社記者陳偉婷台北15日電）為加強監測武漢肺炎疫情可能傳播風險，中央流行疫情指揮中心今天發布醫界通函，請醫師協助採檢14天內曾有新加坡、泰國旅遊史，且有發燒或呼吸道症狀者，盼藉此擴大採檢及早偵測。（延伸閱讀／陸專家警告：血漿療法有風險 宣稱療效還太早）

因新加坡及泰國的武漢肺炎個案持續增加，且已出現第3波感染。衛生福利部疾病管制署發布醫界通函，請醫師協助對於14天內有新加坡或泰國旅遊史且有發燒或呼吸道症狀者進行採檢。

疫情指揮中心應變官莊人祥下午在記者會表示，考量新加坡、泰國疫情，經專家會議同意，醫師對有新加坡、泰國旅遊史且有相關症狀的病人，若有懷疑可採檢，在結果出爐前能讓病人先回家，如果陰性，就自主健康管理。盼用這種方法加強監測、擴大採檢，能及早偵測疫情。

目前醫師只要插入病患的健保卡就能知道14天內是否去過中國、香港、澳門，健保署長李伯璋下午接受聯訪表示，已新增新加坡和泰國的旅遊史警示功能，且近日系統將升級，可揪出近3個月曾到中國但經第三地回台的民眾。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：張芷瑄）1090215