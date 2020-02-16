威士特丹號出現確診個案 高市籲載客司機疫調

（中央社記者程啟峰高雄16日電）「威士特丹號」郵輪出現首例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診個案，由於郵輪4日停靠高雄港有上千名旅客下船，高雄市衛生局今天呼籲當天載客的計程車司機出面，配合疫調。

高雄市交通局長鄭永祥告訴中央社記者，初步掌握31輛計程車服務過這艘郵輪乘客，將協調港務公司透過監視影像提供更完整的資訊。

「威士特丹號」4日停靠高雄港，當天有上千名旅客下船觀光，隔天駛離，郵輪日前停靠柬埔寨施亞努市，部分乘客14日搭機前往馬來西亞吉隆坡，其中1人在吉隆坡被判定為2019年冠狀病毒疾病確診個案。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，「威士特丹號」4日靠港後，疾管署派防疫醫師上船做必要檢疫工作，對於當天下船活動旅客搭乘的計程車，市府正透過交通局掌握這些載客的司機行蹤。

他呼籲4日曾搭載「威士特丹號」旅客的計程車司機，盡快與衛生局或交通局聯繫，並進行疫調及居家檢疫等措施。

至於這批旅客下船後去過高雄哪些景點，潘炤穎說，中央流行疫情指揮中心進一步掌握後會做必要的調查，高市疫情指揮中心會全力配合中央防疫，並對高風險場域及族群做必要的消毒、疫調、居家檢疫或隔離等措施。（編輯：唐聲揚）1090216