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威士特丹號美籍乘客確診 連累同船旅客暫無法回國

最新更新：2020/02/16 14:44
遭多國拒絕停靠，13日終靠柬埔寨的「威士特丹號」郵輪，因有美國女乘客在馬來西亞被驗出武漢肺炎確診，導致數名同船旅客在吉隆坡登機被拒，暫時無法回國。（中央社製圖）
遭多國拒絕停靠，13日終靠柬埔寨的「威士特丹號」郵輪，因有美國女乘客在馬來西亞被驗出武漢肺炎確診，導致數名同船旅客在吉隆坡登機被拒，暫時無法回國。（中央社製圖）

（中央社記者郭朝河吉隆坡16日專電）遭多國拒絕停靠，日前終靠柬埔寨的「威士特丹號」郵輪，因為有名美國女乘客在馬來西亞被驗出武漢肺炎確診，導致數名同船旅客在吉隆坡登機被拒，暫時無法回國。

荷蘭外交部聲明表示，至少有11名「威士特丹號」乘客昨天在吉隆坡被拒登機，其中有兩名乘客為荷蘭人。

這些郵輪乘客原本應乘搭荷蘭皇家航空公司810航班，從吉隆坡飛往阿姆斯特丹。這些乘客遭拒登機後，目前滯留在馬來西亞，等待進一步的指示。

「威士特丹號」1日由香港出發、載有2200人，連日來遭多國政府拒絕靠岸後，13日終於在柬埔寨靠岸﹔但船上一名83歲美國女乘客15日抵達馬來西亞後，昨天被檢出確診感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），不過她的丈夫則對病毒測試呈陰性。

馬來西亞衛生部門昨晚發表聲明表示，這名美國女乘客目前情況穩定，正在醫院隔離病房治療。

威士特丹號接連遭日本、菲律賓、泰國和美國關島拒絕靠港，在海上漂流兩週後，直到13日上午才獲准停靠柬埔寨施亞努港，在14日接受柬埔寨檢疫確認無恙後，才讓乘客上岸。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）當天還親自抵達港口向下船乘客獻上玫瑰花，他全程沒戴口罩，並強調柬埔寨雖窮，但始終願意與國際社會合作解決世界與區域問題。（編輯：陳永昌）1090216

馬來西亞衛生官員表示，停泊柬埔寨的威士特丹號郵輪一名83歲美國籍女乘客經檢驗確診罹患武漢肺炎。（檔案照片／美聯社）
馬來西亞衛生官員表示，停泊柬埔寨的威士特丹號郵輪一名83歲美國籍女乘客經檢驗確診罹患武漢肺炎。（檔案照片／美聯社）

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