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首頁 / 生活

傳寶瓶星號旅客外出未戴口罩 雲縣府將依法裁罰

最新更新：2020/02/17 16:02

（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）有民眾在臉書貼文，指有寶瓶星號乘客返家後未戴口罩在街上趴趴走。雲縣府衛生局表示，寶瓶星號乘客為自主健康管理者，外出應全程戴口罩，民眾若發現可檢舉，將依法裁罰。

有人日前在臉書（facebook）社團雲林縣「莿桐人社交圈」反映，有寶瓶星號乘客在返家後，未戴口罩在街上趴趴走。

雲林縣衛生局長曾春美今天向中央社記者表示，寶瓶星號乘客採檢均為陰性，可返家並自主健康管理14天，與居家隔離、居家檢疫個案不得離開居住處所不同。

曾春美指出，自主健康管理者盡量避免外出，如因上班等因素仍需外出，應全程配戴外科口罩、落實呼吸道衛生及咳嗽禮節，每天早晚各量一次體溫，期間如有出現不適症狀，須撥打1922專線並依指示就醫。

曾春美表示，自主健康管理者如有未戴口罩即出門一事，請發現民眾撥打1922或雲林縣衛生局防疫專線（05）5345811具體反映，衛生局會即刻派員實際了解，依法處理。

雲林縣衛生局指出，自主健康管理者外出若未戴口罩，經勸導不聽，可依傳染病防治法裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

雲林縣衛生局提醒民眾，勿任意散布疫情訊息，造成民眾恐慌，以免觸法被罰。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華接受中央社記者電訪時指出，偵辦武漢肺炎假訊息有數件，目前已有2件偵查終結，有2名網友皆為緩起訴處分，並諭知應繳交緩起訴處分金新台幣3萬元。

世界衛生組織（WHO）在2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：戴光育）1090217

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