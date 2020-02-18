武漢肺炎／鑽石公主號台乘客將撤離 有人不想搭政府包機

鑽石公主號至18日已有乘客與船組員454人確診武漢肺炎，其中4名台籍乘客已送醫治療。圖為內艙乘客到艙外透氣。（讀者提供）中央社記者楊明珠傳真 109年2月7日

（中央社記者楊明珠東京18日專電）已成全球武漢肺炎疫情熱點的鑽石公主號遊輪陸續傳出確診病例並送醫，船上原有20多名台籍乘客，其中4人確診送醫。政府安排包機撤僑，但有人不想搭包機返國。

駐日代表處今天上午發訊息給鑽石公主號上的國人，原訂19日出發前往日本的撤僑包機，因台灣旅客中仍有2人未完成武漢肺炎篩檢，因此包機延後2至3天。

3日晚間起停泊在日本橫濱港外的鑽石公主號發生2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）群聚感染，至今船上乘客與船組員454人確診，其中4名台籍乘客已送醫治療。截至17日中午，船上還有乘客與船組員共3100多人。

厚生勞動省在對船上所有人實施病毒篩檢，若是呈現陰性反應、沒發燒症狀者，19日（由5日算起14天的檢疫隔離期）可陸續下船。厚勞省表示已對所有乘客進行篩檢，19日結果出來，預估21日之前可下船。

但是與確診者同房間的人，即使檢查結果呈現陰性反應，但從確診者離開房間的日子算起14天還得留在船上隔離，如果健康狀態沒問題才能下船，下船後居家隔離數天，以電話報告健康狀態。目前以先讓乘客下船為優先考量。

之前駐日代表處調查船上台籍乘客搭乘政府安排包機的意願，有人表示不願搭包機返國。今天下午，由船上部分國人成立的「鑽石公主」LINE群組中有各種意見。有人問駐日官員，如果19日無法登機，是否可安排住宿，駐日官員說，目前很多旅館都不接受預約。

有乘客問：「日韓關係差，但韓國撤僑專機明天就能飛抵日本，為何台灣不能？」也有船上國人說：「如果還要等2、3天，不如各自去機場搭機，然後請航空公司通報中央疫情控制中心，下機後馬上送去隔離區」。有人說：「如果住宿問題不能解決，還是想去成田機場等待搭機。」

另有船上國人說，對可能是武漢肺炎無症狀或症狀輕微者，希望中華航空的撤僑包機能和美國的撤僑包機一樣設置一個隔離區，讓大家一起搭包機返國。

有的台籍乘客在駐日代表處詢問搭乘撤僑包機意願時就已表示，因有親戚在日本，所以下船後想留在日本一陣子。也有乘客擔心搭撤僑包機回台灣，會被媒體鎖定帶來困擾。

至於鑽石公主號上4名確診的中華民國國民，2月6日下船送醫的60多歲女士、13日確診送醫的85歲男士及他的中年兒子17日確診，已送醫治療。這位中年男士說，目前在東京一家醫院就診，住在醫院的4人房，不是負壓式隔離病房。他聽說另一名台灣女士也與他同醫院。（編輯：郭中翰）1090218

鑽石公主號至今已有454個武漢肺炎確診病例。（中央社製圖）