武漢肺炎擴大採檢 負壓隔離病房維持4成空床

（中央社記者張茗喧台北22日電）武漢肺炎延燒，指揮中心大幅擴大採檢條件。衛福部今天表示，由於檢驗量能提升，擴大採檢後每天僅少約20床，全台負壓病房仍維持4成空床，未來剩1、2成時會考慮提高防疫層級。

武漢肺炎疫情升溫，中部、北部相繼出現社區零星感染病例，部分個案甚至沒有中港澳旅遊史，中央流行疫情指揮中心隨即將採檢條件從過去以旅遊史為導向，放寬至所有國家旅遊史且出現疑似症狀者，即便沒有出國，若有發燒、呼吸道症狀群聚或找不到確切病因者，都需進行採檢。

然而，目前國內已確診的26例武漢肺炎個案，由於患者體內病毒難消除，多數都在住院隔離中，國內負壓隔離病房數量是否足夠，引發各界關注。

衛福部醫事司司長石崇良今天在指揮中心記者會會後受訪時表示，根據統計，全台負壓隔離病房約有1100床、一般隔離病房約500床，過去以旅遊史作為採檢條件時，可用負壓隔離病房床數大多維持在400多床，日前擴大採檢條件、不再以旅遊史作為採檢依據後，每日可用床數已降至380床左右。

石崇良說，擴大採檢條件後，採檢人數雖然大增，但受惠於檢驗量能提升、採檢效率加快，且多數接受採檢者結果都是陰性，二次採檢平均住3天就會出院，鑽石公主號包機旅客回台住進負壓隔離病房後，每天也僅多用約20床，影響不大。

為因應疫情進展，衛福部已擬定4大防疫策略，分階段超前部署，包括醫護人員分組上班，避免一人感染全院隔離，影響醫療量能，也擬定彈性調控措施病房、將輕症集中至專責醫院、減少非急迫醫療行為等措施。

石崇良說，目前負壓隔離病房床數使用量約6成，未來萬一陽性個案增加，住在隔離病房時間勢必拉長，當負壓隔離病房使用量增至8成、9成，就會考慮提高防疫層級，啟動相關配套措施，屆時才是需要擔心的時候。（編輯：謝雅竹）1090222