疫情影響小港航班 台南機場快線3/14減班

台南市政府2日表示，受武漢肺炎疫情影響，串連台南市區與小港機場的「台南-小港機場快線公車」，經綜合考量後，決定14日起將暫時取消目前平均搭乘率較低的班次。（台南市政府提供）中央社 109年3月2日

（中央社記者楊思瑞台南2日電）武漢肺炎減低全球旅遊意願，造成高雄小港機場國際航班縮減，出入境運量帶來更大衝擊。「台南－小港快線」受到連帶影響，自14日起暫時取消部分班次。

串連台南市區與小港機場的「台南－小港機場快線公車」，今年1月15日正式啟航，上路以來頗獲乘客好評。台南市政府觀光旅遊局在武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情初期即密切監測搭乘狀況，並研議相關因應方案。

其中，台南出發首班及小港出發末班，因遊客其他交通工具選擇性較少，受到不少遊客青睞，但隨日本、韓國旅遊疫情警示攀升，小港機場以日本、韓國為主的早晚班機也紛紛臨時取消，進而縮減小港快線早晚班次搭乘需求。

觀旅局新聞及國際關係處新聞傳播科今天表示，綜合考量國際航班調整情形、營運虧損補貼預算額度、遊客搭乘權益、營運績效等因素，決定暫時取消目前平均搭乘率較低班次，包括台南出發03：30、05：00、17：30、21：30等4班，以及小港機場出發5：00、07：00、19：30、23：30等4班。

此外，其它原有8個班次仍維持原時段營運，包括台南出發08：30、10：30、12：30、15：30，以及小港機場出發11：30、13：30、15：30、17：30等8班次。另考量疫情尚未趨緩，復班時程仍需視疫情變化及國際航班復航情形，滾動檢討後再行公告。

觀旅局新聞稿表示，14日以後已預約訂票旅客，將由訂票系統Email通知退票並全額退費，遊客若因此需重新安排接駁，也將提供諮詢協助，減少對遊客衝擊。客運業者並提供24小時客服窗口，免付費專線0800-889-116或加入Line：@ibus.tw，有專人協助處理。（編輯：黃世雅）1090302