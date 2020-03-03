台灣鯛獲認證打進太空食品 AI養殖產值多42倍

口湖魚類生產合作社養殖面積達1000公頃，年產量約1萬公噸，加工日產量達30公噸，養殖面積、產量均為台灣之冠。總經理王益豐說明，鯛魚產品取得HACCP相關認證，成為全球第一個上太空的魚類食品。中央社記者蔡芃敏攝 109年3月3日

（中央社記者蔡芃敏雲林3日電）國寶魚台灣鯛年產值高達28億元，主打AI智能養殖的雲林縣口湖漁類生產合作社總經理王益豐今天表示，合作社生產的台灣鯛，除約3成外銷外，也取得HACCP相關認證，成為全球第一個上太空的魚類食品。

台灣鯛又被稱為國寶魚、吳郭魚，更是台灣重要養殖魚類，近3年平均年產量約6萬公噸，產值高達新台幣28億元。全聯與雲林口湖魚類生產合作社共同推廣台灣鯛，將自3月6日起推出鯛魚季，全聯推估，檔期將帶動相關商品業績成長20%。

全聯表示，鯛魚為低脂高蛋白食材，受到健身、養生風潮興起，鯛魚系列商品業績持續成長，去年銷售額達4.5億元，年增率17%，預估今年將再成長20%。

雲林縣口湖漁類生產合作社總經理王益豐說明，口湖魚類生產合作社養殖面積達1000公頃，年產量約1萬公噸，加工日產量達30公噸，養殖面積、產量均為台灣之冠，其中，約35%至40%台灣鯛商品銷給全聯。

口湖魚類生產合作社約3成台灣鯛外銷至美國、日本、韓國等國，鯛魚類商品更取得國際漁產HACCP認證。王益豐說明，取得HACCP認證是為了打進太空人食品供應商，「全球第一個太空魚類食品就是台灣鯛」。

值得注意的是，有別於一般養殖場，雲林口湖漁類生產合作社主打AI智能養殖場，以AI高科技養魚，也將在屋頂上設置太陽能光板、漁電共生，而養殖場具「少用水、少污染、少空間、多產值」特色，口湖漁類生產合作社更獲得國發基金投資1億8000萬元，並且被列為「地方創生」計畫示範點。

王益豐說明，每當寒流來襲或是高溫報到，不少魚因耐不住天氣快速變化而死亡，漁民只能血本無歸。不過，現在能以遠端監控、控制溫度、自動投餌、投藥等，大幅降低養殖魚類死亡比例。另外，AI智能養殖魚場可以打造42個池，有效使用空間，讓產值多出42倍，保障養殖戶收入。

他也說，AI智能養殖魚場可以減少93%用水量，避免超抽地下水，養殖場更融入循環經濟概念，在養殖池底部設有排污孔，讓污水可以循環再生，同時過濾出台灣鯛排泄物作為肥料，讓它發酵種植蔬菜，減少環境污染。（編輯：林孟汝）1090303