歐洲跨國旅遊難辨識 綠委籲防疫料敵從寬

（中央社記者郭建伸台北4日電）義大利武漢肺炎疫情爆發，雖然從義大利回台旅客需居家檢疫，但民進黨立委邱志偉今天質詢指出，歐洲邊境管理不一定會蓋戳章，移民署可能查不出來民眾曾去過義大利，建議政府料敵從寬。

內政部次長邱昌嶽備詢表示，從旅行文件確實看不出民眾曾去過歐洲哪些地區，內政部未來將增加口頭詢問機制，將盡快研擬作法。

立法院內政委員會今天邀請內政部、移民署、警政署等機關進行「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」專題報告。

邱志偉質詢指出，雖然目前台灣與義大利間的航班已經暫停，但如果民眾曾到訪義大利，隨後又赴鄰近國家跨國旅遊，可是歐盟國家邊境不一定會蓋戳章，移民署是否查得出來？

移民署長邱豐光備詢時表示，移民署有註記1年內往返義大利的民眾。

邱志偉說，如果民眾不誠實申報的話，單從護照很難查出，建議移民署料敵從寬，只要民眾從歐洲返國，就要詳細詢問民眾旅遊史，並要求如實申報。

邱志偉補充，義大利變成旅遊警示第三級已經超過1週，現在台義間航班已暫停，雖然管制到直接來自義大利的旅客，但還是無法知道從其他歐洲國家入境台灣的旅客，是否去過義大利。

邱昌嶽備詢表示，從旅行文件確實看不出民眾曾去過歐洲哪些地區，內政部未來將增加口頭詢問機制，將盡快研擬作法，並跟國人說明。（編輯：郭無患）1090304