疫區返台硬搭機捷 11日起最高罰100萬

交通部防疫車隊4日上路，機場公司提醒，利用防疫車隊的旅客，在入境後依照指標至第一、第二航廈入境大廳計程車及租賃車櫃檯，由現場人員確認目的地，影印居家檢疫單留存並引導乘車。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年3月4日

（中央社記者邱俊欽桃園4日電）交通部機場防疫車隊措施今天上路，桃園大眾捷運公司也在機捷放置告示牌，從中港澳等三級旅遊警示國家入境者，不得搭乘捷運，11日起違反者最重可處100萬元罰鍰。

桃園國際機場公司配合交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」，今天起調派計程車與租賃車共620輛防疫車隊的車輛待命，可提供旅客搭乘。

桃捷公司指出，4日起從第三級旅遊疫區（中、港、澳、韓、義、伊朗等地）入境、需配合居家檢疫者，應搭乘防疫車隊點到點返家，配合檢疫隔離措施，不得搭乘大眾運輸工具；11日起，若違反規定者，可處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

桃捷公司晚間表示，根據桃園國際機場公司提供資料，今天從第三級旅遊疫區入境人數約為290人，為了加強旅客宣導，特別在機捷A12、A13站放置告示立牌，呼籲旅客請勿觸法。

至於旅客在下飛機後，若直闖機捷搭車，是否會造成防疫漏洞，桃捷公司表示，今天起已調派站務員、保全、捷運警察加強查核，違規旅客11日起最高可處100萬元罰鍰。（編輯：李錫璋）1090304

交通部宣布防疫車隊4日上路，11日起若居家隔離檢疫者仍搭乘大眾交通工具返家或就醫，將處新台幣10萬到100萬元罰鍰。圖為桃園機場防疫車登記處。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年3月4日