36人因澳洲音樂家遭隔離 籲樂團成員勿外出

（中央社記者張茗喧、陳至中台北6日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，目前已掌握染疫澳洲音樂家2月23日至3月2日在台期間行程，36名接觸者已居家隔離並漏夜消毒，呼籲交響樂團成員「不要到校上課。」

中央流行疫情指揮中心昨天證實，日前曾來台演出的澳洲籍國際音樂家確診武漢肺炎，他曾於2月28日晚間在國家音樂廳、3月1日下午在演奏廳演出；據國家交響樂團（NSO）說法，這名音樂家兩場演出都有入座觀眾席，指揮中心立即調閱監視器尋找可能接觸者進行隔離等措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，目前已匡列接觸者共124人，包括個案在台期間的隨行人員及工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等，其中36人列為密切接觸者須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。

陳時中表示，根據目前掌握，這名音樂家在台灣大多以工作行程居多，其中3天排練、演出，其餘期間花了很多時間在準備演出工作，私人行程相對較少，但經過收集情資已掌握計程車司機、密切接觸者等，目前已開出36張居家隔離單，另有一部分無法完全掌握的，疫調在進行中。

陳時中說，外界擔心樂團近距離接觸者，目前也都要求居家隔離，其餘自主管理，昨天晚間也漏夜對這名音樂家曾到過的場所、公開演奏場所進行消毒，未來也會將入境的班機通知英國，盡到國際義務。

此外，陳時中呼籲，曾在2月28日、3月1日參與演出的民眾應做自主健康管理，有任何清況要通報、近距離接觸也要通報，相關場地時間都非常清楚，有牽涉到國家交響樂團成員大多是學校老師，都是音樂界菁英，也呼籲做居家隔離，不能有其他活動，「我直接建議不要到校上課。」（編輯：管中維）1090306