口罩實名制2.0網路預購 對上班族較友善

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日表示，口罩實名制2.0將採網路預購方式，取貨地點可能不只超商，對上班族較友善。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳怡璇、陳偉婷台北9日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩實名制2.0將採網路預購方式，取貨地點可能不只超商，對上班族較友善；此外在家刷健保卡或自然人憑證購買也在規劃中。

行政院今天決定口罩實名制2.0將採網路預購、超商取貨模式。中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，指揮官陳時中表示，網路購買對不方便排隊的上班族較友善，而取貨地點除了超商以外，其他地點也會考慮。

醫療整備官羅一鈞表示，相關技術團隊下午將進行壓力測試，包含系統能否負荷突然湧入的大量訂單等，此外，比照報稅方式，在家使用讀卡機或自然人憑證等購買方式也在討論中，最快明天會宣布。

羅一鈞指出，目前醫用口罩產能本週每天920萬片，預估下週可達每天1000萬片。現在社會對口罩需求依然存在，才研議新的通路讓民眾更容易買到，也保留足夠的量給醫療院所。

羅一鈞說，這幾天撥補的醫用口罩、N95口罩及防護衣會陸續進各醫療院所、提升到35天安全準備量；診所及醫院的口罩配送量也會分別增加15%及20%；社福、長照、精神機構的口罩則是每週58萬片，透過各縣市衛生局發送。

民間部分則由經濟部每天配送80萬片，特教班則因相對弱勢、不方便出門，由教育部直接撥口罩給校方。（編輯：方沛清）1090309