更多編輯台推薦新聞：
北市聯醫開設博奕門診 助擺脫賭博成癮
生活

北市聯醫開設博奕門診 助擺脫賭博成癮

英國記者見證台灣防疫確實 憂心返國不安全
國際

英國記者見證台灣防疫確實 憂心返國不安全

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心
生活

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

口罩實名制2.0網路預購 對上班族較友善

最新更新：2020/03/09 15:51
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日表示，口罩實名制2.0將採網路預購方式，取貨地點可能不只超商，對上班族較友善。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日表示，口罩實名制2.0將採網路預購方式，取貨地點可能不只超商，對上班族較友善。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳怡璇、陳偉婷台北9日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩實名制2.0將採網路預購方式，取貨地點可能不只超商，對上班族較友善；此外在家刷健保卡或自然人憑證購買也在規劃中。

行政院今天決定口罩實名制2.0將採網路預購、超商取貨模式。中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，指揮官陳時中表示，網路購買對不方便排隊的上班族較友善，而取貨地點除了超商以外，其他地點也會考慮。

防疫資訊

醫療整備官羅一鈞表示，相關技術團隊下午將進行壓力測試，包含系統能否負荷突然湧入的大量訂單等，此外，比照報稅方式，在家使用讀卡機或自然人憑證等購買方式也在討論中，最快明天會宣布。

羅一鈞指出，目前醫用口罩產能本週每天920萬片，預估下週可達每天1000萬片。現在社會對口罩需求依然存在，才研議新的通路讓民眾更容易買到，也保留足夠的量給醫療院所。

羅一鈞說，這幾天撥補的醫用口罩、N95口罩及防護衣會陸續進各醫療院所、提升到35天安全準備量；診所及醫院的口罩配送量也會分別增加15%及20%；社福、長照、精神機構的口罩則是每週58萬片，透過各縣市衛生局發送。

民間部分則由經濟部每天配送80萬片，特教班則因相對弱勢、不方便出門，由教育部直接撥口罩給校方。（編輯：方沛清）1090309

延伸閱讀
室友採檢抗體都陰性 案44感染源應在菲律賓口罩國家隊幕後推手是他 經濟部最強歐吉桑沈榮津英國記者見證台灣防疫確實 憂心返國不安全口罩實名制2.0拍板 網路預購超商取貨【更新】口罩實名制2.0 陳其邁：9日對外宣布新竹縣鄉鎮市衛生所 均加入代售實名制口罩
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報