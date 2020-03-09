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台酒噴頭式酒精 12日全台135家自有通路開賣

最新更新：2020/03/09 15:39

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）台灣菸酒公司今天表示，除既有瓶裝酒精外，12日起將於自有通路開賣噴頭式酒精，有60ml、500ml兩種，各賣新台幣50元及100元，購買時各限量1瓶。

武漢肺炎傳染途徑包括接觸傳染，勤洗手及消毒為阻擋病毒傳播的重要手段，使酒精成為搶手防疫物資；配合防疫，台灣菸酒公司2月初開始生產75度防疫酒精，規格有300ml、600ml兩種，均為玻璃瓶裝，無噴頭，陸續已生產銷售500多萬瓶。

台酒公司表示，12日起，將增加販售噴頭式酒精，規格有兩種，一種為60ml隨身瓶，每瓶售價50元，另一種為500ml家庭號，每瓶售價100元，預計將各出產12萬瓶，之後如果順利採購到更多噴頭式空瓶，再視需求決定是否增產。

台酒公司指出，12日起噴頭式酒精將於全台135家自有通路販售，每人、每種規格限量1瓶；不過，60ml隨身瓶，首批生產的1萬瓶，將優先提供給醫療院所使用，之後才會陸續在自有通路鋪貨，因此民眾可能要晚點才能在通路上買到，500ml家庭號則是12日起就可先買到。（編輯：蘇志宗）1090309

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