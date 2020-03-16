安坑輕軌列車首亮相 侯友宜盼2022年底通車

（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新北市長侯友宜今天到新竹縣台灣車輛公司視察安坑輕軌列車，侯友宜表示，新北市捷運三環六線計畫中的安坑輕軌列車今天首度亮相，盼能順利在2021年交車、2022年底通車。

新北市捷運三環六線計畫中的安坑輕軌，列車今天首度亮相，外觀車廂以色調「光耀金」為主，一列車5節車廂共有62個座位，可搭載265名旅客。侯友宜與新竹縣長楊文科等人今天為列車揭幕，並上車試乘座位，也視察列車生產線。

侯友宜表示，安坑輕軌列車的主要設計和已通車的淡海輕軌列車相同，且在國車國造的基礎上，更優化升級。像是，在車廂座椅採高強度防火塑料，車頂包覆和排水規畫。

楊文科表示，全車採低地板，方便乘客上下車，車側採大型玻璃，能讓乘客欣賞沿途風景。安坑輕軌全線配置15列車，目前首輛列車在台車公司組裝完成，將後續檢查和功能測試，預計2021年可運抵新店安坑機廠交付。

新北市捷運工程局長李政安表示，安坑輕軌全長7.5公里，全線設9站，與環狀線十四張站相連，途經新店安一路、安捷路和安和路，串聯許多人文特色景點。

李政安表示，未來通車後，規劃尖峰時段每5至10分鐘一班車，將成為新店安坑地區交通新選擇，預估從安坑到台北市通勤時間可縮短15到20分鐘。安坑輕軌預計在2022年底通車。（編輯：李錫璋）1090316