更多編輯台推薦新聞：
全美最嚴格 舊金山灣區700萬人禁足21天
國際

全美最嚴格 舊金山灣區700萬人禁足21天

美外交政策雜誌：對中國恐懼 造就台灣抗疫成功
國際

美外交政策雜誌：對中國恐懼 造就台灣抗疫成功

俄插畫家卡嘉繪戴口罩石虎 願台灣平安挺過疫情
生活

俄插畫家卡嘉繪戴口罩石虎 願台灣平安挺過疫情

台灣發揮抗SARS經驗防疫有成 金融時報籲西方借鏡
生活

台灣發揮抗SARS經驗防疫有成 金融時報籲西方借鏡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
旅遊警示第三級國家外籍人士來台 免簽待遇全取消
首頁 / 生活

郵輪產業重創 林右昌：疫情後設法恢復民心

最新更新：2020/03/17 15:56
武漢肺炎疫情重創全球郵輪產業，基隆市長林右昌17日受訪表示，這是全球郵輪產業共同問題，非台灣或基隆港單一個案，待疫情告一段落後，眾人再集思廣益尋找振興產業方法。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真　109年3月17日
武漢肺炎疫情重創全球郵輪產業，基隆市長林右昌17日受訪表示，這是全球郵輪產業共同問題，非台灣或基隆港單一個案，待疫情告一段落後，眾人再集思廣益尋找振興產業方法。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真　109年3月17日

（中央社記者沈如峰基隆17日電）武漢肺炎疫情重創郵輪產業，基隆港經濟也受衝擊。基隆市長林右昌今天說，這非基隆港單一個案，待疫情告一段落之後再邀各界討論，尋求振興產業方法，並恢復民眾搭乘的信心。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，不只航空業受衝擊，連國際許多郵輪航班都取消，基隆港近來全力發展為亞洲郵輪母港勢必受到衝擊。

林右昌上午在市務會議後接受聯訪，回應媒體詢問郵輪產業遭重創議題時說，這是全球郵輪產業的共同問題，而不是台灣或是基隆港單一個案，等到疫情告一段落之後，大家再集思廣益，尋找振興產業的方法，並設法恢復大家對搭乘郵輪的信心。

林右昌認為，疫情總會過去，只是時間長短或快慢問題，現在全世界的政府都在努力防疫，相信最後一定會有好的成果。不過他還是要強調，台灣能把防疫工作堅持到現在，維持國內疫情相對穩定，近來確診的案例都是境外移入，所以呼籲大家要共同堅守住防線，保障國人健康及安全。

林右昌也說，市府團隊在14日前往新北市觀摩「防範武漢肺炎社區感染防疫示範演練」後，他已指示基隆市政府相關單位組成核心工作小組，籌劃基隆市社區感染演練，並特別提醒衛生局對於想定的部分要務實，要處理實際上會碰到的情形。

他表示，待想定跟演習的腳本完成後，將選擇適當地點，邀集區公所及所有里長、大型社區管委會一起參與、觀摩，希望透過防疫演練過程，讓各界及民眾更加了解如何建構安全防護網，確保社區安全。（編輯：方沛清）1090317

延伸閱讀
基隆港5輪會 年底郵輪旅客預估突破95萬人5郵輪3日同聚基隆港 景象難得女子搭郵輪落海身亡 遺體運抵基隆港

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報