郵輪產業重創 林右昌：疫情後設法恢復民心

武漢肺炎疫情重創全球郵輪產業，基隆市長林右昌17日受訪表示，這是全球郵輪產業共同問題，非台灣或基隆港單一個案，待疫情告一段落後，眾人再集思廣益尋找振興產業方法。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 109年3月17日

（中央社記者沈如峰基隆17日電）武漢肺炎疫情重創郵輪產業，基隆港經濟也受衝擊。基隆市長林右昌今天說，這非基隆港單一個案，待疫情告一段落之後再邀各界討論，尋求振興產業方法，並恢復民眾搭乘的信心。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，不只航空業受衝擊，連國際許多郵輪航班都取消，基隆港近來全力發展為亞洲郵輪母港勢必受到衝擊。

林右昌上午在市務會議後接受聯訪，回應媒體詢問郵輪產業遭重創議題時說，這是全球郵輪產業的共同問題，而不是台灣或是基隆港單一個案，等到疫情告一段落之後，大家再集思廣益，尋找振興產業的方法，並設法恢復大家對搭乘郵輪的信心。

林右昌認為，疫情總會過去，只是時間長短或快慢問題，現在全世界的政府都在努力防疫，相信最後一定會有好的成果。不過他還是要強調，台灣能把防疫工作堅持到現在，維持國內疫情相對穩定，近來確診的案例都是境外移入，所以呼籲大家要共同堅守住防線，保障國人健康及安全。

林右昌也說，市府團隊在14日前往新北市觀摩「防範武漢肺炎社區感染防疫示範演練」後，他已指示基隆市政府相關單位組成核心工作小組，籌劃基隆市社區感染演練，並特別提醒衛生局對於想定的部分要務實，要處理實際上會碰到的情形。

他表示，待想定跟演習的腳本完成後，將選擇適當地點，邀集區公所及所有里長、大型社區管委會一起參與、觀摩，希望透過防疫演練過程，讓各界及民眾更加了解如何建構安全防護網，確保社區安全。（編輯：方沛清）1090317