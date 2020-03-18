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法國人來台旅遊確診武漢肺炎 12日至16日在外趴趴走
首頁 / 生活

2女遊歐返台參加健走 社區住戶嚇到不敢出門

最新更新：2020/03/18 15:47

（中央社記者王朝鈺基隆市18日電）基隆2名住在同社區女子相約同遊歐洲，7日返台後應自主健康管理，有住戶抱怨，其中一人不僅出席社區共食，2人昨天還參加健走活動，引起住戶恐慌，甚至有人嚇到不敢出門。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布3月5日至14日有歐洲旅遊史的民眾回溯進行居家檢疫，居家檢疫期間不得外出，政府同樣會發放檢疫補償。

基隆市一名社區住戶向中央社記者表示，這2名女子2月25日跟團前往德國、奧地利和捷克旅遊，7日返台後應自主健康管理，其中一人不僅在社區交誼廳共食，2人昨天還參加協會舉辦的情人湖、金山健走活動。

這名住戶指出，2人行為已引起住戶恐慌，甚至有人嚇到不敢出門，管委會現已找廠商估價全區消毒費用，他擔心若估價流程冗長，盼衛生局能介入協助全面消毒，讓居民安心。

基隆市衛生局指出，經瞭解後，2名女子參加健走活動都有戴口罩，僅短暫拍照時拿下，已提醒自主健康管理對象外出若未戴口罩，可依傳染病防治法開罰新台幣3000元至1萬5000元。

至於社區住戶期盼公部門介入協助消毒，衛生局指出，會進一步評估是否有需要消毒，也會適時提供社區必要協助和衛教宣導。（編輯：李錫璋）1090318

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