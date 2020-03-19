防病毒進入蘭嶼 達悟族人希望管制遊客進入

（中央社記者盧太城台東縣19日電）武漢肺炎疫情延燒，達悟族人希望蘭嶼管制遊客進入。蘭嶼島目前缺額溫槍，無法在港口和機場實施體溫測量把關。

台灣的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例增加，蘭嶼島上達悟族人（雅美族）擔心病毒也會進入蘭嶼。

蘭嶼國小校長Syamen Womzas昨天在臉書貼文，「人之島 （蘭嶼）也該好好考慮限制非蘭嶼人進島了，菲律賓巴丹省已經封島了。為了整個族群生命的延續，大家要認真思考這個問題。要錢還是要命，並不是二擇一的問題，而是要如何做的問題」。

Syamen Womzas今天上午接受記者電話訪問時表示，蘭嶼醫療資源缺乏，一旦有病毒進入蘭嶼，對蘭嶼的傷害會很大，現在又進入旅遊旺季，旅客一旦進入蘭嶼行動無法控制，因此是否應該考慮限制遊客進入，只讓公務員和當地蘭嶼人進出蘭嶼。

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧接受記者電話訪問時表示，達悟族人的確憂心病毒進入，希望在蘭嶼的港口和機場設置量體溫管制，但是蘭嶼鄉公所只有2支額溫槍，只夠提供鄉公所使用，無法供機場和港口使用，希望台東縣政府能幫忙提供額溫槍。

另外，台灣確診病例增加，況且台東也有3個案居家檢疫，蘭嶼和綠島的防疫也應該升級，但是台東縣政府沒有告訴蘭嶼鄉公所該怎麼做。

台東縣政府衛生局長黃明恩表示，目前台東縣政府也缺額溫槍，額溫槍必須由鄉公所自己買，他會將廠商的資料給蘭嶼鄉公所，由他們自己去添購額溫槍。（編輯：陳俊碩）1090319