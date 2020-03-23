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張上淳兒子惹議 台大醫院：准19醫師出國無特例

最新更新：2020/03/23 13:51

（中央社記者陳偉婷台北23日電）指揮中心專家張上淳從醫兒子因出國、情緒發言惹議。台大醫院今天說明，院方核准醫師休假完全依照政府規範，在3月1日至13日間，共19名住院醫師前往非旅遊警示國家，並無特例。

日前有爆料指出，中央流行疫情指揮專家諮詢小組召集人張上淳有2名從醫的兒子，一名兒子原訂3月14日出國，但取消；另一兒子在3月4日前往美國，引起外界非議，認為有特權才准假。沒出國的兒子也因被媒體錯誤報導，在私人臉書表達情緒，受到外界注意。

台大醫院下午回應媒體詢問時表示，經查3月1日到3月13日，共有19名住院醫師前往非旅遊警示國家，都依相關規定辦理，並無任何特例。他們返國後也都依規定，未到醫院工作，進行居家檢疫或自主健康管理中，院方持續關懷同仁健康情形。

說明指出，院方核准醫師休假出國完全依照衛生福利部公告的規範，核准醫師出國申請，並沒有自訂其他標準，且全體適用。

說明也指出，台大醫院的住院醫師平日工作繁重，身心壓力極大，在不影響病人照護工作及照護品質下，都會安排輪流休假，維護同仁身心健康。（編輯：方沛清）1090323

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