TVBS董事長人事案續審 NCC點頭再等等

（中央社記者蘇思云台北25日電）TVBS董事長去年已換人，由威盛董事長陳文琦接任，NCC今天再審此人事案仍決議「續行審議」，希望請TVBS第二大股東、副董事長丁廣鋐到會說明意見，再行討論。

前聯利媒體（TVBS電視台）董事長張孝威於去年7月辭掉董事長職務，後來TVBS董事會通過由宏達電董事長王雪紅夫婿、威盛董事長陳文琦接任董座並兼任總經理，但這項人事須經由國家通訊傳播委員會（NCC）同意才能生效，因此TVBS去年就向NCC申請，將董事長變更為陳文琦。

NCC委員會今天再度討論TVBS董事長變更案，最後委員會決議「續行審議」，將邀請丁廣鋐在4月1日到會陳述意見，了解他對經營的想法與在公司的角色，再來討論人事案。

NCC主任秘書蕭祈宏表示，TVBS董事長變更案「並非有爭議」，但是委員會認為，作為第二大股東的丁廣鋐掌握3成股權，「但對經營權都沒有任何意見」，先前請電視台提供董事會會議紀錄，了解丁廣鋐在董事會發言情形，不過，TVBS並沒給資料。

蕭祈宏表示，NCC上次審查董事長變更案時，無法接受TVBS未提供丁廣鋐的書面說明，於是進一步要求他本人親自到會說明。丁廣鋐本來說「沒收到通知」，後來聯絡到本人後，一度同意要來，但後來以身體微恙為由，延後說明時程。

如果丁廣鋐一直沒出席是否會影響申請案，NCC表示，丁廣鋐如果4月1日沒來，NCC就會認為可以不用在乎他的角色，後續也不會請他來。但是否影響審查案，NCC表示還很難判斷，會綜合其他因素考量申請案。（編輯：楊凱翔）1090325