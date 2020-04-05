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有旅遊史接觸史且腹瀉 納武漢肺炎通報採檢
首頁 / 生活

童綜合醫院員旅赴墾丁 院方急取消後續梯次行程

最新更新：2020/04/05 15:54

（中央社記者蘇木春台中5日電）清明連假風景區塞滿遊客，童綜合醫院副院長吳肇鑫在臉書呼籲民眾盡量待在家中；另針對院內員工前往墾丁員工旅遊，院方表示，在收到中央旅遊警示後，已取消後續梯次旅遊行程。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，清明連續假期，墾丁及恆春鎮老街湧進觀光人潮，卻也因人潮擁擠，讓中央流行疫情指揮中心發出國家級警訊，呼籲不要再前往。

吳肇鑫昨天在臉書貼文表示，非常「心灰意冷」，認為「昨天的台灣！一個月前的義大利！」義大利現在很慘，大家都知道也很同情，但是1個月前，他們就是不把武漢肺炎當一回事。

吳肇鑫也提醒，民眾盡量待在家、出門戴口罩、不要到人潮擁擠的地方、勤洗手，雖然很囉唆但很有用，可惜好像越來越多人有僥倖心態。「回首1個月前各國的感染數字，台灣人準備要後悔了嗎？」

不過，針對童綜合醫院昨天辦理員工旅遊，30多名員工也到墾丁當地住宿。院方今天表示，今年員工旅遊原訂是到越南，但在中央未禁止國外旅遊前，已取消改到國內，為舒緩醫院員工的緊繃身心，在感控部門評估可旅遊後才進行，目前每週都會由醫院感控部門評估。

院方表示，旅遊採分批分流進行，上車後除全面要求戴口罩，也需量測體溫，用餐也分批分段進行，並呼籲員工留置飯店休息，或前往空曠處如海灘，避免到大街或夜市等人多地方。

院方指出，昨天1梯次員工已完成行程，並已陸續返家，在昨天收到中央的旅遊警示後，已取消後續6個梯次行程。（編輯：洪學廣）1090405

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