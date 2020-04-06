武漢肺炎／入境篩檢陰性後又確診 自美返台同班機已9人染疫

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北6日電）指揮中心今天宣布，新增9例境外移入武漢肺炎確診，其中多人發病前活動地為美國。其中一名從美返台者，入境採檢為陰性，後續出現症狀再採檢才確診，該班機已有9人確診。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，台灣新增10例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診，其中9例境外、一例本土。目前全台累計373例，分別為境外321例及本土52例，確診個案中，維持5人死亡，已有57人解除隔離。

指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，新增的9例境外移入，發病前活動地包含美國、英國、冰島及印尼，其中包括3起群聚。

案364在美國工作，她3月10日發病，3月30日入境時主動跟機場申報有症狀採檢，但結果是陰性，居家檢疫期間，因同機乘客有確診，改列為居家隔離的接觸者，且她持續有不適症狀，又再採檢才確診。

陳時中說，採檢有時因病毒量不足，第一時間未必會採檢出來，從此案也可看到，縱使採檢陰性，也必須遵守居家檢疫相關規定，避免增加傳染風險。

新增的境外移入病例中，另有2例（案370、371）也跟案364同班機，此兩人也是因為改列確診者的接觸者後，分別在4月2日及4日發病，並在今天確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，案364在3月30日搭乘華航CI011班機回台，目前該班機共有9人確診，包含案325至329、346、364、370和371。

儘管案364的發病時間較早，但莊人祥說，並不是說這幾例的感染源是案364，很可能這些人是在美國工作、就學就已經感染，剛好搭這班班機回來。2日起已把該班機乘客都列為居家隔離，密切觀察健康情形。（編輯：張雅淨）1090406