以幼兒計算社交距離 新北公托中心實施衛教

新北市社會局10日表示，連城公共托育中心為推廣防疫社交距離，老師特別安排小班5名萌娃躺成一排，計算出室內社交距離1.5公尺有多長，孩子的可愛樣也加強宣傳效果。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年4月10日

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市連城公共托育中心推廣防疫社交距離，老師們利用幼兒、尿片、書包、鞋子、積木巧妙排列組合，計算出社交距離，加上幼兒各式的超Q表情，引起家長熱議及分享達到宣傳效果。

市府社會局今天發新聞表示，連城公共托育中心主任劉于頌有鑑於日前台北市公幼發生4歲幼兒，遭美國返台祖父感染，以致全幼兒園停班停課，因此公托中心的老師發想如何提醒家長保持社交距離。

劉于頌表示，依中央疫情指揮中心的指引，室外社交距離要保持1公尺，室內則要1.5公尺，老師們討論後，決定以公托中心的幼兒當「道具」，讓家長更有感。果然，幼兒示範表演並張貼網站後，引起家長極大的迴響。

發想的老師引用「愛他有多深，就離他有多遠。」計算室內1.5公尺社交距離，分別是4至5名幼兒排列的距離、5包尿片、6個書包、9雙幼兒鞋、23個積木的距離。巧妙的排列組合，和幼兒各式表情，引起家長點閱和分享，無形中也記住社交距離的衛教。（編輯：陳俊碩）1090410