國際屢傳武漢肺炎痊癒又復陽 台灣3採陰才解隔離

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北12日電）國際傳出有武漢肺炎康復者「復陽」，專家張上淳今天說，國際有些感染者後續復陽，科學上暫無法瞭解，但多數認為是原先的病毒，並非重新感染。台灣都是3採陰才解隔離，有助讓社區更安心。

有媒體在下午記者會提問，國際媒體報導發現，南韓出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）痊癒者又「復陽」。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，確診者出院後又復陽狀況，在中國或疫情嚴峻的地方，多數認為是原來病毒，並不是重新感染。有些國家1採陰或2採陰，有可能後面採檢又變陽性，都是在媒體或對外說明有遇到，「科學上還無法瞭解是怎麼回事。」

張上淳也說，台灣剛開始跟世衛或多數國家2採陰就出院，後來觀察狀況改成3採陰才能出院，目前沒有再看到復陽的情形。

武漢肺炎感染者清除體內病毒時間各有長短，張上淳說，台灣定在3採陰才解除隔離，是因為這樣可以讓民眾、社區更安心，在個案不是多到把醫療體系都占滿情況下，就讓個案好好在醫院接受隔離，3採陰性再回到社區。

張上淳也說，感染者的住院時間好似有拉的比較長，但觀察也發現，有些年輕個案採檢轉陰的天數變短，近日解隔離的數量也大量增加、住院天數也都在縮短中。若要回歸到2採陰就解除隔離，還需要更多科學證據或考量醫療量能。（編輯：張雅淨）1090412