成大醫院視訊分享抗疫經驗 印度醫師反應熱烈

成大醫院14日以視訊課程向5000名印度醫師和公衛專家分享台灣對抗武漢肺炎經驗，這場分享會由成大醫院國際醫療中心主任許以霖（右2）支持。（成大醫院提供）中央社記者康世人新德里傳真 109年4月14日

（中央社記者康世人新德里14日專電）台灣抗疫有成，不少國家因而向台灣取經。今天在印度藥廠安排下，成大醫院透過視訊會議與約5000名印度醫師和公衛學者分享台灣防範武漢肺炎與治療經驗，一個小時的活動反應熱烈。

成大醫院第2場為印度舉辦的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）視訊課程，由成大醫院國際醫療中心主任醫師許以霖主持，且由內科部感染科醫師李佳雯針對醫院動線控制與防疫流程、相關醫療措施及治療進行專題演說，並答覆印度與會醫師所提出的相關問題。

許以霖告訴中央社記者，印度醫師問到診斷試驗方式及各種方式優缺點、藥物使用和出院後的建議等多項問題。不過，多數印度醫師關心的還是治療COVID-19的經驗，並提到印度正在社區發送奎寧給民眾服用，以預防染病。

李佳雯在答覆問題時，提到國際上確實有醫療團隊正使用奎寧（Hydroxychloroquine）和阿奇黴素（Azithromycin）對病患進行實驗性治療，但目前沒有很強的證據支持這些藥物可有效治療武漢肺炎，不建議發奎寧給一般民眾服用以做為預防。

印度是全球最大的奎寧生產國，一度因奎寧被發現可能在治療武漢肺炎有療效，而禁止奎寧出口；但在美國總統川普暗示印度若不解除奎寧等藥物出口禁令將採取報復措施後，印度已改口表示，在確認國內需求獲得滿足，也滿足鄰國需求後，允許奎寧等藥物出口到疫情嚴重的國家。

承辦衛生福利部新南向印度計畫的成大醫院3月2日在印度藥廠的邀請及中華民國對外貿易發展協會協助下，首次以視訊會議方式向印度近9000名醫護人員分享台灣對抗武漢肺炎的經驗後，因迴響良好，另一家印度藥廠也找上門，於今天舉辦第2場針對印度醫護與公衛人員視訊課程，並邀請駐印度代表處科技組組長王金燦全程參加。

許以霖說，成大醫院將與駐印度代表處科技組討論，研議以「科技防疫」擴大與印度的防疫合作。

此外，與成大醫院已合作長達3年的國立全印度醫學院（AIIMS），被指定為收治武漢肺炎病患的醫院後，也向成大醫院表達希望吸取台灣對抗與治療武漢肺炎的經驗，但由於AIIMS屬於國立醫院，這項計畫還在等候印度政府同意。（編輯：陳惠珍）1090414