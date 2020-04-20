中市再公布6處敦睦艦隊確診者足跡 已全數消毒

（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市衛生局今天再公布敦睦艦隊確診者足跡，新增手機店、農會ATM、汽修廠、小吃店、阿公家、台中一中校園外等6處，環保局已消毒完畢，店家也自主停業，匡列居家隔離22人。

敦睦艦隊目前已有24人感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），台中市政府昨天公布確診者足跡，包含高鐵站、高鐵接駁車、85度C沙鹿英才店、家樂福沙鹿店、華得來清水店、歐奇牛排沙鹿店等。

台中市衛生局長曾梓展表示，市府依據中央流行疫情指揮中心今天提供的最新資料，進一步深入疫情調查，今天再新增6處確診者足跡，有手機店、個案阿公阿嬤家、農會ATM、汽修廠、小吃店以及台中一中校園外（雙十路、育才街交叉口）等，居家隔離人數22人。

衛生局調查，案396為海軍軍艦實習生，15日晚上5時30分至6時到手機夢工廠清水店換電池，接著到梧棲阿公阿嬤家吃飯，但當時未共桌。

案401則是16日下午1時30分到清水區農會ATM領錢，上午10時30分、下午5時分別到沙鹿高登汽車修車廠交車、取車，下午1時45分、下午6時42分以及17日中午12時30分、晚上7時都到周媽媽韓式炸醬麵小吃店用餐，18日則被國防部召回到台中一中校園外集合。

台中市新聞局長黃國瑋指出，環保局已在今天下午5時前完成這些地點的消毒作業，各店家也都自主停業。

另外，針對國防部在18日召回艦隊成員，集合地點卻選在鄰近台中一中校園、一中商圈的雙十路圍牆旁，黃國瑋表示，集合地點選在校園不妥當，希望國防部再檢討。（編輯：洪學廣）1090420