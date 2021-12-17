北捷績優員工回花蓮母校 鼓勵學弟妹勇敢追夢

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台北捷運公司「北捷公益列車」活動17日前進花蓮縣秀林鄉文蘭國小，由原民績優員工也是校友的楊志傑（後立者左）分享求職經驗，鼓勵小學弟妹們勇敢追夢。中央社記者張祈攝 110年12月17日

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）台北捷運公司「北捷公益列車」活動，今天來到花蓮秀林鄉文蘭國小，由原民績優員工，也是校友楊志傑分享求職經驗，鼓勵學弟妹勇敢追夢；董事長李文宗也邀請學生到台北搭捷運。

李文宗表示，北捷多年來持續辦理捐贈舊電腦、無償提供弱勢團體設立庇護商店、各場站提供票價優惠等公益活動。李文宗也邀請文蘭國小的學生們，到台北搭捷運到搭貓空纜車，或到兒童遊樂園玩。

去年為北捷公益元年，進行「走近偏鄉，走入北捷」系列活動遴選績優原住民員工，前往花東等5所偏鄉學校向學弟妹分享成長經驗。今年「北捷公益列車」陸續前往台中市、宜蘭縣等地，下午抵達花蓮秀林鄉文蘭國小，由校友，阿美族人楊志傑分享成長經驗。

楊志傑回憶，從小寒暑假跟哥哥都忙著打工賺學費， 哥哥跟爸爸做板模，他則在鯉魚潭幫忙把天鵝船拉上岸，造就了好體力，大學畢業後就考進北捷擔任司機員至今也有14年時間。

楊志傑說，很多原住民畢業後都選擇從軍，希望透過這次返校分享，讓學弟妹們看到不同的選擇，鼓勵他們勇敢追夢，但不要忘本，無論走到哪裡，都要記得自己的故鄉。

文蘭國小在秀林鄉米亞丸部落內，鄉長王玫瑰致詞表示，米亞丸是秀林鄉最小的部落，卻人才輩出，楊志傑在北捷表現優異，是部落的驕傲。（編輯：孫承武）1101217