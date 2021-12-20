大同大學水痘群聚 10人感染暫不到校電機系清消

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（中央社記者許秩維台北20日電）大同大學電機系傳出水痘群聚感染，大同電機系今天證實，共有10名學生感染水痘，已請他們暫勿到校，系上空間今天已進行清潔消毒。

大同大學電機工程系主任楊祝壽今天接受中央社記者訪問時表示，上週五（17日）有學生因皮膚起紅疹，原以為是皮膚病，後來就醫後才得知確診水痘並回報系上，之後陸續有學生回報，目前累計約10人感染水痘。

楊祝壽提到，系上已請感染水痘學生今天起勿到校，住宿生則安排到單人隔離宿舍，系上今天已針對上課空間進行清潔消毒，學校也召開緊急會議，預計22日會再請專業消毒公司來針對整棟大樓清潔消毒。

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至於課程方面，楊祝壽指出，已為感染水痘的學生安排透過線上遠距上課，如其他學生擔心有感染疑慮而不敢到校，也可使用線上遠距上課；22日進行整棟大樓清消時，也會請學生不要到校，在家進行遠距上課。

大同大學電機系官網也貼出水痘防疫重要提醒，如出現發燒、起紅疹或水痘等症狀時，戴口罩並穿長袖衣，儘速就醫，同時立即連絡健康中心，而確診後勿上課、上班，避免傳染他人；確診個案應遵醫囑，返家落實自主健康管理，直到水痘變乾結痂，才能返回學校。（編輯：陳仁華）1101220