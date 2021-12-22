阿里山風雨過後 楓葉落成紅地毯美不勝收

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阿里山森林遊樂區的楓紅已進入尾聲，21日風雨過後楓葉落成紅地毯，慈雲寺的紅葉地毯美不勝收。（黃源明提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月22日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）阿里山森林遊樂區的楓紅已進入尾聲，昨天風雨過後楓葉落成紅地毯。阿里山國家風景區解說志工黃源明用相機捕捉美好的瞬間，貼在臉書分享，網友都說美不勝收。

阿里山攝影達人黃源明告訴中央社記者，昨天的風雨將阿里山國家森林遊樂區內的楓葉打落一地，景色超美，他趁著工作人員還沒打掃落葉時，到慈雲寺、對高岳拍下紅葉落成地毯的照片，分享到他的臉書（FB）粉專「漫步在雲端的阿里山」。

網友看後紛紛留言，「美不勝收、好浪漫的紅葉地毯」，也有人說這難得的景緻，應該多保留幾天，不用急著清理。

黃源明表示，風雨過後慈雲寺、對高岳的紅葉地毯，比樹上楓紅還漂亮。（編輯：卞金峰）1101222