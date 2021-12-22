杜拜旅遊局看好疫後旅遊 提供22個去杜拜的理由

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（中央社記者余曉涵台北22日電）杜拜旅遊局佈局疫後旅遊，今天以新聞稿推廣明年去杜拜的22個理由，包含哈里發塔新年煙火和燈光秀，還有世博會等知名活動與景點。

COVID-19疫情影響下，各國關閉邊境，明年有望重新開放。杜拜觀光局今天以新聞稿提供明年去杜拜旅遊的22個理由，希望可以打動旅客的心。

杜拜觀光局說，第一個理由是去杜拜跨年，哈里發塔的新年煙火和燈光秀是全球矚目的視覺盛宴。

2020杜拜世博會因疫情延至今年10月開幕，這次世博會以「溝通思想，創造未來」為主題，分為可持續性（Sustainability）、流動性（Mobility）和機遇（Opportunity）3個區域，並設有3大主題館；未來博物館（Museum of the Future）則代表杜拜對未來的憧憬，通過展覽、沉浸式劇場和主題景點元素的完美結合，展示一個教育與娛樂的新時代。

第15屆杜拜藝術節（Art Dubai）明年3月10日至12日登場，此博覽會有著最國際化的獨特定位，將展示中東、北非和南亞（MENASA）地區琳琅滿目的畫作與南部地區優秀的藝術作品；至於4月將是齋戒月，屆時杜拜這座多元化都市會充滿伊斯蘭傳統文化的氛圍，進入比往日更為緩慢的生活節奏。

購物也是去杜拜的重要活動之一，杜拜觀光局表示，杜拜購物節將持續到明年的1月29日，其中有著為居民和遊客準備的一系列創新活動與促銷優惠；旅客還可選擇漫步在杜拜的傳統市集（Souk）中，感受最純粹的購物傳統。

杜拜旅遊局指出，旅客可在杜拜觀賞野生動物、享受傳統阿聯酋美食，並在沙漠保護區過夜，享受一次獨特而難忘的阿拉伯體驗；也可去地球村，在短短幾小時內環遊世界，更可登上世界最高的觀景摩天輪「杜拜之眼」（Ain Dubai）。旅客在杜拜還能挑戰世上最深的潛水泳池，其水下設施如同一座沉沒的城市；也可到全世界最高的無邊境泳池拍攝網美照，欣賞朱美拉棕櫚島的景致。

美食部分，杜拜旅遊局說，杜拜美食節（Dubai Food Festival）明年3月登場，將邀請遊客體驗最具沉浸式的美食；也可到謝赫穆罕默德文化理解中心（SMCCU）品嘗正宗的阿聯酋美食，或盡情享受阿聯酋招牌甜點炸糖丸（luqaimat）。

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杜拜旅遊局指出，對於疲於工作的人來說，杜拜是完美的養生旅遊目的地；喜愛賽馬的朋友可去觀賞杜拜世界盃（Dubai World Cup）；也能去跳傘，刺激腎上腺素；或者在高爾夫球場上縱情揮桿。

杜拜旅遊局說，旅客可選擇走進杜拜打造的第一片熱帶雨林，這裡有3000多種動植物、鳥類；並到水上樂園避暑；由於杜拜每年都有新酒店開幕，旅客自然能在當地體驗最新的酒店設施。（編輯：屈享平）1101222