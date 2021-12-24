長榮航空耶誕餐秋田味 享日本直送和牛美食

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）長榮航空今晚舉辦一場有著濃濃秋田味的耶誕餐會，民眾品嚐到日本直送來台的秋田和牛、清酒等美食，大讚過癮，長榮航空總經理也與秋田縣觀光文化運動部官員連線乾杯。

長榮航空與日本秋田縣廳共同舉辦的「舌尖旅行．秋田雪藏美味」耶誕餐會，由日盟國際協辦，長汎旅行社獨家銷售，日前限量銷售，80張餐券，每張新台幣2500元，一公開立刻秒殺完售。

長榮航空介紹，這次套餐都是由秋田縣空運直送的物產及食材，包括「秋田風味集錦拼」、「秋田米棒醃篤鮮」、「炭烤秋田和牛佐主廚醬汁」和「桂冠雞火稻庭烏龍麵」等，搭配4款秋田知名的純米吟釀清酒。

秋田縣廳也透過連線與餐會現場互動，以生動活潑的方式介紹當地的特色美食、純米佳釀及旅遊資訊，餐會重現秋田縣橫手雪屋祭的場景，還有可愛的秋田犬及知名的「秋田生剝鬼」，讓現場民眾宛如置身日本。

長榮航空總經理孫嘉明說，2005年開始，每年都會提供桃園機場直飛秋田的包機服務；受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，目前日本航點只飛航東京、大阪、福岡，隨疫苗覆蓋率增加，出國旅遊指日可待。

特別來參加活動的陳小姐說，很懷念到日本旅遊的時光，也很高興搶到這次餐會名額，未來一定要親自去秋田玩一趟。

來自台中的賴先生表示，享有日本三大烏龍麵美稱的秋田稻庭烏龍麵，麵體比一般烏龍麵細但口感順滑彈牙，秋田米棒口感軟糯彈牙，吸附了醃篤鮮高湯的鮮美，又保有日本米香氣，還不能去秋田玩，先享受日本直送的秋田大餐很過癮。（編輯：張芷瑄）1101224