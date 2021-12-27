洪申翰批擴大空污費率未實施 環保署致歉

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（中央社記者張雄風台北27日電）民進黨立委洪申翰今天指出環保署暫緩實施擴大空污費，甚至還拿公務預算新台幣25億元撥補；環保署表示，25億元是為了補貼移動污染源，並對未能實施擴大空污費率道歉。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查中華民國111年度中央政府總預算關於行政院環境保護署主管預算（公務及基金預算）案（預算處理）。

環保署原本在民國109年預告「固定污染源空氣污染防制費收費費率」草案，主要為提高空污季費率、調降非空污季費率，相關辦法原訂今年實施，但最後一直沒有下文。為此，民進黨立委洪申翰今天要求凍結一般行政預算1億元。

洪申翰表示，各家學者都認為空污費率應該提高4至6倍，去年這個時候也說會調，經過1年還是沒有調整；環保署的理由卻是「因為疫情」，但製造業在疫情期間訂單接不完，「怎麼會繳不出原本就偏低的空污費」。

洪申翰直言，真的很難想像把這樣的理由拿到國會，「有任何道理嗎」；甚至草案暫緩自己是「看了報紙才知道」，環保署完全沒有人員通知。

洪申翰也說，環保署現在因空污基金不夠，所以拿公務預算25億元撥補到空污基金，空污費原本要跟製造業大戶收，現在拿全民稅金撥補，「整個亂了套」。

環保署長張子敬表示，對於未能調整空污費率感到抱歉；由於汰換舊柴油卡車、老舊機車效果好，現在編25億元預算是用來撥補移動污染源，不會用在固定污染源。

張子敬說，由於各地方政府分別提出「空氣污染防制計畫」，有助空污減量；未來又要收碳費，減碳和空污會一起獲得改善，因此空污費會與碳費一起考慮，改善排碳也會改善空污。

民進黨立委蘇巧慧表示，她也贊成空污費率調整，但就她的選區而言，很多中小企業製造商的確受到疫情影響，如航班暫停，貨運要出去很難，或是運費調升非常多，利潤也被吃掉，這部分也需要考慮。

蘇巧慧也說，未來若是碳費、空污費雙重加上去，對大企業、中小企業要有不同考量，建議環保署盡快有相關規劃、擬訂期程。

洪申翰對於環保署的回答仍不甚滿意，他指出碳費是針對溫室氣體、空污費是針對粒狀物，是不一樣的東西；但他也同意要分大企業、中小企業做得更細緻；至於是否凍結預算仍待討論。（編輯：張雅淨）1101227