老師好廣播節目111年開播 分享教育議題與實務

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（中央社記者許秩維台北27日電）由教育部、全國教師會、教育廣播電台共同製播的廣播節目「老師好」，將於明年元旦起在教育廣播電台播出，暢談各類教育議題與教學現場實務。

全國教師會今天新聞稿指出，「老師好」廣播節目將於明年元旦起的每週六晚間7時到8時在教育廣播電台播出，節目包含「老師好心情」、「老師好話題」、「老師好樣的」等單元，兼顧生活、教育政策法令及教師專業分享，是國內第一個專屬於老師的長期塊狀型廣播節目。

「老師好心情」將從生活小事著眼，分享能使心情變美變好、有療癒效果的美好事物；「老師好話題」則深入淺出暢談各類教育議題，包括教育法規、國外教育新知、親師溝通之道、教學現場實務問題。

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而全國教師會已推動18年的全國SUPER教師獎，獲獎的優秀教師將於「老師好樣的」單元分享教學策略；另外，每年均有上千名教師參加全國教師專業發展支持系統基地班社群，這些熱血教師也會在「老師好樣的」上場，提供更多老師教學上的助力與陪伴，開拓教學視野。

全國教師會表示，此次與具優質形象的教育廣播電台合作製播「老師好」節目，希望以更多元活潑創新的節目，與老師及社會大眾，共同改變教育未來。（編輯：張雅淨）1101227