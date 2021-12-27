金酒簽約契作國產高粱 提升自足率增進農民收益

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（中央社實習記者蔡欣羽、記者張雄風、黃慧敏台北27日電）台灣釀酒高粱長期大量仰賴進口，現在台南7號、台南8號新品種育成，金門酒廠今天與台灣本島農會代表簽約契作，國產供應釀造金門高粱酒，除可增進農民收益，也可減少農業灌溉用水，改善地層下陷。

在行政院農業委員會主委陳吉仲、金門縣長楊鎮浯見證下，金酒公司與桃園市、嘉義縣、雲林縣、台南市等縣市農會簽約契作國產新品種優質高粱。契作合約長達3年，每年最高1000公頃契作面積，金酒公司以每公斤新台幣21元全數收購。

金門酒廠公司董事長黃怡凱說，過往高粱多從中國、阿根廷、澳洲等地進口，此次與台灣農民契作除減少碳足跡外，更善盡社會公益責任，以每公斤21元到廠價採購高粱，扣除營運後端處理費用3元，與農民契作價格為每公斤18元，期盼以高於國際市場的價格讓農民獲利。

農委會農糧署署長胡忠一指出，台南區農改場研發散穗型「台南7號」與半散穗型「台南8號」高粱，平均每公頃產量可達3500至5000公斤，相較金門地區，產量多出2到3倍，且出酒率最高可達49％，更具耐旱、耐淹水、抗病蟲等特色，非常適合釀酒。此次媒合金酒公司，不僅增加收益、減少水稻面積，更達到農業節水目標。

根據台南農改場資料，107年進口高粱達5萬8977公噸，國內高粱總產量約2000至2300公噸，占比僅3.8％，而且集中在金門，新品種問世可望提升國產高粱的自給率。

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陳吉仲表示，將推廣彰化、雲林、嘉義種植高粱，穩定高粱供貨，且可改善高鐵沿線地層下陷。他並說，未來政策持續執行，種植過程導入自動化、機械化模式、通過產銷履歷驗證者，農委會將積極輔導共同用藥防治及實施標準化田間管理作業，落實產品自主留樣檢測。

金酒公司提供3年（民國111至113年）長期合約與農會契作生產，黃怡凱表示，由台南7號及台南8號高粱製成的高粱酒最快將在民國112年上市。（編輯：陳清芳）1101227

金門酒廠27日與台灣本島農會代表簽約契作國產新品種優質高粱，農委會主委陳吉仲（右）、金門縣長楊鎮浯（左）到場見證。（金門縣政府提供） 中央社記者黃慧敏傳真 110年12月27日

金門酒廠27日與台灣本島農會代表簽約契作，國產供應釀造金門高粱酒，金門酒廠公司董事長黃怡凱（左2起）、金門縣長楊鎮浯、農委會主委陳吉仲等人出席。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 110年12月27日

台南區農改場研發散穗型「台南7號」（圖）與半散穗型「台南8號」高粱，平均每公頃產量可達3500至5000公斤，相較金門地區，產量多出2到3倍，更具耐旱、耐淹水、抗病蟲等特色，非常適合釀酒，農委會將推廣彰化、雲林、嘉義種植高粱，穩定高粱供貨。中央社實習記者蔡欣羽攝 110年12月27日