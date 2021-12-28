元旦連假花東遊熱門 交通規劃避塞車

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）元旦連假，花東旅宿業訂房率逾9成，蘇花路廊恐將湧現大量車潮，公路總局四工處呼籲民眾多利用非尖峰時段上路或搭乘大眾運輸工具；花蓮火車站前將採車道分流方式紓解塞車。

公路總局第四區養護工程處今天發布新聞稿表示，111年元旦連假，蘇花路廊預期12月30日及假期第一天31日以南下旅遊車流為主，預估南下最大車潮將出現在第一天的31日，南下全日交通量約1萬6000輛次。

假期後段則以北返車流為主，預估假期最後1天1月2日則將出現北上車流高峰，北上全日交通量約1萬5000輛次。

第四區養護工程處指出，為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，也將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段。

並呼籲欲往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40至60分鐘。

另外，花蓮火車站前元旦連假可能出現大量車輛回堵塞車時，將實施彈性「進站、出站分流制度」，分為「乘車旅客專用道」、「出站旅客專用車道」，遊覽車及國道客運公車道。（編輯：黃世雅）1101228