紫南宮元旦發虎年錢母 3千顆金蛋抽套幣金戒指

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南投縣竹山鎮紫南宮28日發表壬寅虎年錢母，紫南宮主委莊秋安（圖）表示，金虎年以登山虎為設計主軸並諧音「福」，有平安吉祥之意，虎抬頭意謂祥和平安，腳踩登山石祝福步步高陞，幣面刻有「虎躍龍騰生紫氣」吉祥話。中央社記者蕭博陽南投縣攝 110年12月28日

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）竹山紫南宮明年元旦將發送壬寅虎年招財錢母，為避免信眾爭搶排入前百名搶拿金銀套幣、紅包、金戒指，紫南宮另準備3000顆金雞蛋，前3000名排隊者可拿1顆，隨機抽套幣等物。

南投縣竹山鎮紫南宮今天發表壬寅虎年錢母，分為單枚袋裝金幣、銀幣及盒裝金銀套幣，紫南宮主任委員莊秋安表示，金虎年以登山虎為設計主軸並諧音「福」，有平安吉祥之意，虎抬頭意謂祥和平安，腳踩登山石祝福步步高陞，幣面刻有「虎躍龍騰生紫氣」吉祥話。

莊秋安接受媒體聯訪說，走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而惴惴不安的牛年，迎接虎年，期望土地公為信眾帶來平安福氣，考量目前疫情持穩，決定元旦發放招財錢母，信眾12月31日上午8時至111年1月1日上午9時前排入隊伍，都可獲得1枚虎年銀錢母。

莊秋安說，為避免信眾爭搶排入前百名搶拿金銀套幣組，今年微調發放作法，紫南宮準備3000顆金雞蛋，前3000名排入隊伍者可拿1顆，內含福氣兌換券，隨機可抽得2錢金戒指、1錢金戒指、新台幣3000元或2000元紅包、精裝組套幣、福氣項鍊、金錢母，全憑福氣。

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莊秋安表示，紫南宮遵循中央流行疫情指揮中心指示，強制要求信眾進入宗教場域應戴口罩，未戴口罩者禁止排隊領錢母、金雞蛋；至於春節農曆初一是否按往例發錢母，廟方人員私下透露，雖然距過年只剩1個多月，但考量疫情變化快速，目前尚未定案，不過廟方期待初一也能發錢母給信眾祝賀新春快樂。

錢母初始樣式是以新台幣10元硬幣貼在一張祈福卡，在春節期間贈予信徒，首次發送適逢龍年，因此，以「龍銀」為設計，發送活動經過多年，錢母設計越來越精緻，年年吸引數萬人領取，是紫南宮年度盛事之一，壬寅虎年邁入第11個年頭。（編輯：黃世雅）1101228