學生選大學防雷 可參考註冊率、財務、教學品質

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（中央社記者許秩維台北28日電）110學年大專新生註冊率今天公布，教育部表示，註冊率不是判斷學校好壞的唯一指標，建議學生和家長選擇學校時，可搭配財務、教學品質等指標一同評估。

教育部「大專校院校務資訊公開平台」今天公布110學年大專新生註冊率，共有7校註冊率未達6成，各學制合計106班新生註冊率掛零，其中46班為碩博班。

教育部高等教育司長朱俊彰接受媒體聯訪時指出，教育部提供寄存名額的彈性方式，讓學校自行調控，如果招生狀況變好或配合國家政策需要，就可以把名額要回去，現在多數學校都有寄存名額。

根據教育部統計資料顯示，截至111學年度，大專校院各學制（含日間、進修之專科、學士、碩士、博士）寄存總名額為3萬8910名。

朱俊彰提到，小而美的學校不是壞事，現在註冊率已非納入專案輔導學校的指標，學生和家長在選擇校系時，仍可參考註冊率，但應搭配財務、師資、教學品質等指標一起評估。

朱俊彰舉例，教育部每年都會公布大專財務狀況，如該校學雜費收入在總收入占比高，代表學校財務受招生影響大，若該校可用資金低且收支餘絀表又是赤字，財務狀況就可能較不理想；從現在到民國117年，少子女化對大專招生影響很大，期待學校籌措更多資金或設法開源，讓財務健全，即使學生少，也能支撐下去。

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教育部技職教育司長楊玉惠說，新生註冊率不是判斷學校好壞的唯一指標，當學校不夠瞭解科系屬性、生源來源、區域交通等因素，又未及時調控招生名額，就會影響到註冊率，但更應關注的是學校財務狀況是否健全。

楊玉惠提到，是否列專案輔導學校，教育部首先看的是財務，包括是否有欠薪、開課是否正常等；她也希望學校能考量自身招生狀況，該瘦身就瘦身，若無法支撐科技大學的規模，也可評估是否改制回技術學院，科大和技術學院都可授予學士文憑，也都能招收學士班和研究生。（編輯：張芷瑄）1101228