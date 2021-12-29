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COVID-19疫苗4/300
北車接種站開設至29日後續規劃 陳時中下午說明
2021/12/29 10:18（12/29 22:06 更新）
中央流行疫情指揮中心5日起在台北車站設置莫德納疫苗接種站，29日為最後一天，傍晚仍有民眾陸續前來施打。中央社記者施宗暉攝 110年12月29日
（中央社記者陳婕翎台北29日電）國際COVID-19疫情持續，加速提升國內疫苗覆蓋率成關鍵，提供接種便利性的台北車站接種站開設至今天，是否再延長服務日期受關注，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，為強化疫苗覆蓋率，政府與超市、賣場合作設置接種站，中央流行疫情指揮中心也在台北車站設站，自12月5日起施打莫德納（Moderna）疫苗，接種還送1份禮品，中央多次延長接種服務日期，民眾反應熱烈。
另外，國內自12月24日起COVID-19疫苗全廠牌混打，但各醫療院所每天提供疫苗廠牌不同，民眾關注如何就近接種想施打的疫苗種類。除至各縣市衛生局網站查詢外，12月29日起推出「疫苗防治一網通」疫苗地圖，供查詢施打資訊。
國內連續多日傳出新增Omicron境外移入個案，據指揮中心統計，國內共累計48例Omicron，個案來源遍及9國，其中以美國18例最多，都是境外移入病例，皆為邊境快速攔截或檢疫攔截，早期偵測未進入社區。
指揮中心統計，截至昨天，國內累計1萬6950例確診，分別為2296例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。
指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張雅淨）1101229
中央流行疫情指揮中心在台北車站設置的莫德納疫苗接種站打氣熱絡，服務持續延長，至29日為最後一天，晚間8時將結束服務，至傍晚仍有不少民眾陸續到場打疫苗。中央社記者施宗暉攝 110年12月29日
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