北車接種站開設至29日後續規劃 陳時中下午說明

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中央流行疫情指揮中心5日起在台北車站設置莫德納疫苗接種站，29日為最後一天，傍晚仍有民眾陸續前來施打。中央社記者施宗暉攝 110年12月29日

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）國際COVID-19疫情持續，加速提升國內疫苗覆蓋率成關鍵，提供接種便利性的台北車站接種站開設至今天，是否再延長服務日期受關注，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，為強化疫苗覆蓋率，政府與超市、賣場合作設置接種站，中央流行疫情指揮中心也在台北車站設站，自12月5日起施打莫德納（Moderna）疫苗，接種還送1份禮品，中央多次延長接種服務日期，民眾反應熱烈。

另外，國內自12月24日起COVID-19疫苗全廠牌混打，但各醫療院所每天提供疫苗廠牌不同，民眾關注如何就近接種想施打的疫苗種類。除至各縣市衛生局網站查詢外，12月29日起推出「疫苗防治一網通」疫苗地圖，供查詢施打資訊。

國內連續多日傳出新增Omicron境外移入個案，據指揮中心統計，國內共累計48例Omicron，個案來源遍及9國，其中以美國18例最多，都是境外移入病例，皆為邊境快速攔截或檢疫攔截，早期偵測未進入社區。

指揮中心統計，截至昨天，國內累計1萬6950例確診，分別為2296例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張雅淨）1101229