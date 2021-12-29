不滿嘉義文化路郵局低價租出 立院決議解約停租

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）立法院交通委員會今天審查中華郵政公司111年度營業預算，多名立委認定屬於歷史建築的嘉義文化路郵局是低價租出，委員會通過提案，決議要求解約並停租。

民進黨立委陳明文提案，要求中華郵政嘉義文化路郵局已租出案應解約，並停止出租，民進黨立委陳歐珀、陳素月、王美惠、林俊憲連署，委員會也做成主決議並通過。

根據提案，嘉義文化路郵局與台北北門郵局同期，成立於1927年，為修復外觀，復刻為日治時期舊有歷史風貌，中華郵政兩年間於「一般建築及設備計畫」中，共編列新台幣4500萬元，執行「歷史建築原嘉義郵局建築外觀修復暨周邊景觀工程」。

經查中華郵政才投入預算，進行外觀及周邊景觀修復，嘉義郵局即以低價將文化路郵局租出，供民間業者作為旅宿使用，且租期15年，等標期只有9天，所訂租金每坪458元，低於周邊店面行情每坪3000元。

交通委員會認為，中華郵政耗資甚鉅進行外牆修復，不思繼續營業服務民眾，相對台北北門郵局修復後持續經營並設置郵政博物館，傳承郵務歷史精神，宣揚郵局歷史價值，嘉義郵局修復計畫未見其效益，決議解除契約並停止出租。

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中華郵政表示，會依照交通委員會的決議執行。

中華郵政經營策略設計委員會副主委蔡文慶接受媒體聯訪表示，事實上，嘉義文化路郵局的租金並未低於行情，等標期也符合規定，而且嘉義郵局是歷史建物，承租的業者還要再投入約1000多萬元維護，相關計畫須獲嘉義市文化局審查通過才能營業，現在立法院交通委員會已做成決議，會與已簽約的業者協商解約，但歷史建物的修復還是會持續。（編輯：張雅淨）1101229