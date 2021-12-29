全國動保會議力促111年大修動保法 凸顯動物主體

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）動保團體今天召開「2021年第一屆全國動物保護會議」，待農委會近期與業界溝通提供意見後，明年將提出全面檢視動保法的修法草案，達60幾條，凸顯以動物為主體，規模歷年最大。

中華民國關懷生命協會創會理事長釋昭慧在會議中表示，動保界早年推動動保法制化，民國87年終於由總統府公告施行動物保護法，近期推動入憲，達憲法層次。

她並說，當動保法規範刑責時，不僅代表飼主有物權，動物還有類似人格權，雖仍有困難，但是對於推展重視動物本身人格權來說，是非常大的轉化，近期並將推動動保法修法，約60條次，推進台灣動保新里程碑。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏告訴中央社記者，動保法立法20幾年，期間有過16次修法，多是一條條修，這次是動保團體集結在一起通盤檢視現行動保法所為，2年來已召開15次會議，立法院經濟委員會也因此召開「民間版動物保護法修法座談會」，表達重視。

他並說，農委會也知道民間版動保法修法草案將提出，年底或明年初會跟產業界溝通、彙整意見，屆時動保團體也會參考，預計在明年上半年立法院第2個會期提出修正草案。台灣動保行政監督聯盟秘書長何宗勳說，這次修法規模是動保法立法以來規模最大。

朱增宏說明，修法宗旨主要有三大方向，首先是導正將「人對動物的利用行為」，做為動保法的管理本質，因此目前所稱的用詞，例如實驗動物會改為科學應用動物等。再來是凸顯動物的主體性，因此還有行為、心理需求要法制化管理，不僅就動物受虐面向立法規範。

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第3是台灣動保現況注重同伴動物，將加強管理、推升數量龐大的經濟動物飼養管理，還有科學應用動物的管理。

共計50多個動保團體今天召開「2021年第一屆全國動物保護會議」，包含總統府副秘書長李俊俋、國民黨主席朱立倫、農委會副主委黃金城等也與會，表達將參與推動推升動物福利法制化。黃金城也表示，最慢下個月獲行政院同意在農委會畜牧處下增設寵物管理科，跟動物保護科分設，增加人力。（編輯：陳政偉）1101229