成大和廣達電腦簽署合作備忘錄 成立AI研究中心

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（中央社記者張榮祥台南29日電）國立成功大學和廣達電腦今天宣布成立「廣達－成大聯合AI研究中心」，雙方同時簽署合作備忘錄，以跨領域合作模式，組成符合國家級應用的人工智慧雲端整合團隊。

成大和廣達電腦今天宣布成立「廣達－成大聯合AI研究中心」（Quanta-NCKU Joint AI Research Center），成大校長蘇慧貞與廣達電腦董事長林百里更簽署合作備忘錄；成功大學期望從智慧校園出發，整合教學、研究、生活基礎設施管理，導入未來智慧城市的設計與運營模式。

另外，雙方透過產學研合作，結合立法院會剛三讀通過設立數位發展部，成大希望此中心作為智慧城市縮影的示範場域，展現物聯網的實際應用，成為大南方數位發展的重要基地。

根據合作備忘錄，廣達電腦贈予成大一套約新台幣600萬元的超高性能廣達AI伺服器，及連續4年、每年提供設備捐贈費與委託計畫案約1000萬元，協助「廣達－成大聯合AI研究中心」的推進與發展。

蘇慧貞指出，「廣達－成大聯合AI研究中心」宣示的是台灣學術機構最高階、最完整的AI運算量能，也提供全台獨一無二、跨領域的完整量能，使AI提供新的想像。

林百里表示，廣達在硬體方面是領先的，可以保證「廣達－成大聯合AI研究中心」會有最先進的機器；AI帶來元宇宙新的運用，運算也已不是電機系、資訊系的事，而是全校的事情。

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成大發布新聞稿指出，AI研究中心將強化雙方在科技研究、工程研發與設計生產能量，以跨領域模式組成符合國家級應用的人工智慧雲端整合團隊，推動智慧醫療、智慧農業、智慧城市等應用面的研發，帶領台灣產業開創新格局。

AI研究中心預定邀請國際學者專家或廣達研究人員到成大演講及交流，同時規劃成大教授與廣達內部進行技術研討會或短期課程，選派成大學生參與企業實習或國際研究，推動產學生態優化、實質成果應用與人才培育，建構新型態的智慧運算平台。（編輯：陳仁華）1101229