竹山茂谷蜜柑上市 產量減甜度增加出現搶購

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竹山茂谷蜜柑產季到，南投縣竹山鎮公所為幫助果農行銷，30日舉辦推廣展售活動，吸引不少遊客選購，鎮長陳東睦（中）表示，購買竹山茂谷蜜柑，還能參加汽機車、手機等好禮抽獎。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 110年12月30日

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）竹山茂谷蜜柑進入產季，前後約1個月，受上半年乾旱影響，平均減產2成，不過甜度增加、口感更細緻，竹山鎮公所今天協助推廣，反應熱烈，有老饕一次預購540箱準備過年送禮。

滋味甜美的竹山茂谷蜜柑進入產季，竹山鎮公所為幫助果農行銷，今天在竹山紫南宮辦理推廣展售，吸引不少遊客選購，更有民眾特地從台中來預購540箱，準備春節過年贈送親朋好友，竹山鎮長陳東睦說，購買竹山茂谷蜜柑，還能參加汽機車、手機等好禮抽獎。

陳東睦表示，位於竹山鎮北端的山崇里、社寮里、中央里、富州里種植多樣生鮮果物，其中柑橘類種植面積近40公頃，又以茂谷柑產量豐、品質佳成為當地首選經濟作物，竹山環境好、水質甘甜，種出來的農作物品質穩定，再加上生產追溯系統認證，絕對安全美味。

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竹山鎮果樹產銷班第14班人員向中央社記者說明，受上半年乾旱缺雨水影響，今年茂谷蜜柑收成平均減產2成，甚至有裂果、掉果，情況較嚴重的果園減產5成，果實尺寸也較小，不過甜度隨著增加，口感也更細緻，因此就他所知，大盤收購價約1台斤增加新台幣1元，價格視品質來到每台斤25元到31元，目前銷量與往年差不多。

竹山鎮公所透過新聞稿表示，預購滿100元送1張「竹山歡樂購」摸彩券，明天配合竹藝燈會開幕抽出百萬元油電車、電動機車、iPhone手機；另外，購買3箱5台斤裝茂谷蜜柑，就可獲贈5台斤禮盒，限量100箱，歡迎向果樹產銷班第14班訂購，電話0937757552。（編輯：陳仁華）1101230