協助懷孕移工 勵馨啟動外國籍婦幼諮詢服務中心

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）為協助懷孕移工，勵馨基金會近日成立「外國籍婦幼諮詢服務中心」，整合多語服務，提供移工法規及心理支持等，避免移工因不理解法令而選擇逃跑失聯。

根據勞動部統計，目前國內在台移工約70萬人，其中可能有移工因懷孕擔憂無法繼續工作，選擇成為逃跑移工。

勵馨基金會發布新聞稿指出，基金會在2009年接受勞動部勞動力發展署委託開辦「1955諮詢保護專線」，2011年起投入移工安置服務工作，10年來共協助51位懷孕移工的工作轉換、身分證件、健康醫療、托育資源及返國安排等，並提供特殊身分的外國籍女性諮詢及資源協助服務。

勵馨基金會日前也啟動成立「外國籍婦幼諮詢服務中心」，盼多語及跨專業的整合性服務，提供移工法令規定、轉換工作、個案評估及心理支持等服務，也提供安置服務連結醫療院所，盼協助外國籍待產婦女，並強化新生兒照護。

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勵馨基金會表示，移工身處異國的壓力，加上休閒生活缺乏，以及避孕自主權觀念及性別平等意識較為薄弱，讓某些女性移工陷入非預期懷孕的困境與疾病感染風險，因此服務團隊將與專業單位合作，開設性自主權及防治課程，強化移工對於身體自主權的觀念以及懷孕規劃重要性。

此外，也將重視女性移工在個人自主權及生涯規劃上的覺察及培力，規劃多元主題的培力工作坊，透過線上及實體的專業課程及社區活動，持續經營印尼、菲律賓及越南等社群，提供正確資訊及友善對話。（編輯：方沛清）1101231