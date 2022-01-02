蘇花路廊北上現車潮 估晚間8時紓解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

元旦連假最後一天，交通部公路總局第四區養護工程處2日表示，蘇花路廊北上車潮於上午11時起湧現，每小時交通量維持約900至1100輛，預估晚間8時紓解。（第四區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣2日電）今天是元旦連續假期收假日，公路總局表示，蘇花路廊北上車潮於上午11時起湧現，每小時交通量維持約900至1100輛，預估晚間8時紓解。

交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正向中央社記者表示，截至下午3時為止，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為3038輛，花蓮往宜蘭北向車流量7122輛，北上交通量較去年同時期增加約18%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇花路廊北上包括台9線新澳隧道北口至蘇花改東澳端北向（117K+600至113K+420）、大南澳陸橋北向（126K+000至124K+500）車多速緩，下午5時許時速約30至40公里，預估蘇花路廊今天北上車流量尚有7000輛，車潮在晚間8時紓解。

至於旅行時間方面，陳國正表示，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上旅行時間約108分，經台9丁線旅行時間約134分，建議花蓮往宜蘭經蘇花路廊北上的用路人可使用蘇花改路段，以節省旅行時間。（編輯：李錫璋）1110102