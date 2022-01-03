台灣最美渡假飯店票選 花蓮及南投上榜最多

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）電商旅遊平台「易遊網」去年12月舉辦第4屆「台灣最美飯店」票選，今天公布優勝名單，其中最美渡假飯店，位於花蓮縣及南投縣的飯店上榜最多。

易遊網發布新聞稿，第4屆「台灣最美飯店」由15萬名網友投票及千名達人旅客加權評選，累計超過30萬票，其中「花蓮理想大地渡假飯店」與「福容大飯店淡水漁人碼頭」連續4年獲得殊榮，「溪頭米堤大飯店」與「瑞穗天合國際觀光酒店」也連3次獲獎。

這次票選，最美渡假飯店與最美都會飯店各有10間入選。

最美渡假飯店在花蓮地區有4間，包括：將西班牙南歐風情巧妙融入花東縱谷景色的「花蓮理想大地渡假飯店」；被譽為是台版迪士尼，像是童話故事裡的夢幻城堡莊園「瑞穗天合國際觀光酒店」；緊鄰太平洋且採維多利亞式風格來設計的「遠雄悅來大飯店」；以香草主題為特色，並有萬坪香草花園打造五感入住體驗的「秧悅美地度假飯店」。

其次為南投地區的飯店，有3間獲獎，分別為：位於群山圍繞的綠林裡，加上宮廷式的華麗裝潢，像座隱身在深山秘林中秘境城堡的「溪頭米堤大飯店」；新開幕參賽就拿獎的「承億文旅潭日月」，和日月潭唯一擁有天然SPA且服務口碑佳的「雲品溫泉酒店」，兩者皆鄰近南投地標景點日月潭，擁有絕佳湖景視野，並將自然景觀融入空間設計中，讓旅人可以徹底放鬆身心靈，深獲網友支持。

另坐擁五峰旗山嵐，可俯瞰蘭陽平原美景的五星溫泉飯店「礁溪老爺」；有著超吸睛的郵輪建築外觀，還能欣賞世界10大夕陽美景的「福容大飯店淡水漁人碼頭」；設有獨立安全沙灘，位於全台最南端的海洋主題飯店「統一渡假村墾丁海洋體驗樂園」，也獲渡假型飯店類別的最美頭銜。

最美飯店都會型飯店獲獎名單大洗牌，除了結合嘉義意象打造的藝術飯店「新悅花園酒店」，及奢華沉穩並擁有高口碑的五星級飯店「晶華酒店」，皆蟬聯2年再度獲獎外，其他8間都是新進榜飯店。

其中，北部飯店占了一半，包括：曾獲米其林住宿推薦的「台北大倉久和大飯店」；以高空景觀泳池成為IG熱門打卡點的「板橋凱撒大飯店」；擁有天際美景的城市奢旅「台北遠東香格里拉」；散發貴族古典氣息的「君品酒店」。

另4間入選的最美都會飯店，還有堪稱是阿里山腳下的最美的「嘉楠風華酒店」；嘉義唯一五星級飯店「耐斯王子大飯店」；以富麗堂皇鮮明風格，打造奢華感空間的台中「林酒店」；許多名人明星指定入住的「水京棧國際酒店」。

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易遊網這次新增最美房間票選，5間飯店的房間獲殊榮，包括：「承億文旅潭日月」的方山水獨賣套房，擁有270度零死角湖景視野，透過臥房大面窗景，可將日月潭湖色風光盡收眼底；坐擁夕陽美景的「福容大飯店 淡水漁人碼頭」的海景豪華客房。

還有曾被形容像是進入神隱少女世界裡的「妖怪村主題飯店」夢幻森林小屋迎風亭；可欣賞中央山脈的「秧悅美地度假飯店」的薰衣草行政客房；「長榮鳳凰酒店（礁溪）」的和洋室套房。（編輯：管中維）1110103