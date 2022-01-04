新竹峨眉10度 吳德榮：6日起東北季風增強降溫

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（中央社記者張雄風台北4日電）根據氣象局網站，今天平地最低溫為新竹縣峨眉鄉攝氏10度。氣象專家吳德榮說，今、明2天持續回溫，6至10日受東北季風增強影響，各地降溫，11至13日可能又有強冷空氣南下，要再觀察。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，平地最低溫為新竹縣峨眉鄉10度、苗栗縣頭屋鄉10.1度、南投縣中寮鄉10.3度；台北市則以北投區15.5度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風減弱，桃園以南晴朗，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨；白天北台舒適、中南部舒適微熱，各地早晚仍略偏冷。

吳德榮提到，明天東北季風持續減弱，氣溫回升，白天舒適微熱，早晚涼；西半部晴下午起轉多雲、晨間易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，6、7日東北季風增強，北部、東半部有局部雨，中層雲系從南海移入，中南部亦有局部短暫雨；北台灣轉涼，中南部也因雲多而稍轉涼，各地早晚微冷。

吳德榮說，預估8、9日中層雲遠離，仍受東北季風影響，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；10日東北季風減弱，氣溫回升。

吳德榮表示，各國模式皆模擬，11至13日期間有「強冷空氣」南下，11日晚、12日清晨溫度降至最低；降溫的情況仍有不確定性，應繼續觀察。（編輯：張芷瑄）1110104