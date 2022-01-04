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香山濕地棲地改善 小天鵝與候鳥停棲

2022/1/4 15:27（1/4 16:06 更新）
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新竹市香山濕地位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，記錄鳥種約500多種。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月4日
新竹市香山濕地位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，記錄鳥種約500多種。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月4日
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（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）新竹市賞鳥勝地金城湖近日出現一隻小天鵝幼鳥，市府今天表示，這是香山濕地濱海地區成立野生動物保護區20年來首見，也有不少候鳥前來，顯見棲地改善吸引更多水鳥停棲覓食。

新竹市長林智堅今天向中央社記者表示，香山濕地位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，記錄鳥種約500多種。

市府表示，近年團隊整治紅樹林，設置沿岸環境教育及服務設施金城湖賞鳥平台、海山漁港觀海平台、停車場、賞蟹步道、生態館等，去年開始連續辦理香山濕地藝術季，提供民眾安全舒適的生態體驗環境及藝術活動。

新竹鳥會前理事長李雄略指出，今年香山濕地鳥調結果，保育類燕鴴及黑嘴鷗是5年來最大量紀錄，水鳥大多由候鳥組成，停棲數量會反映香山濕地狀況，也受北方繁殖地與遷徙路線上中途站棲地品質影響。

李雄略說，經比對分析金城湖區及南港區歷年變化，紅樹林移除確有改善棲地品質，影響香山濕地候鳥停棲數量。

產發處長張力可指出，金城湖是新竹市賞鳥的重點區域，近年來數量穩定的高蹺鴴，已成為新竹市的迎賓鳥，是各地愛鳥人士追星對象，近日因有冷空氣南下，可望帶來過境黑面琵鷺。（編輯：李錫璋）1110104

新竹市賞鳥勝地金城湖近日出現一隻小天鵝幼鳥，是香山濕地濱海地區成立野生動物保護區20年來首見。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月4日
新竹市賞鳥勝地金城湖近日出現一隻小天鵝幼鳥，是香山濕地濱海地區成立野生動物保護區20年來首見。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月4日
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